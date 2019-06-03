Bahçeli'den 'Aziz İstanbul' eşliğinde Ankara turu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara caddelerinde klasik otomobiliyle turladı. Partisinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerde Bahçeli, sanatçı Münir Nurettin Selçuk'un seslendirdiği, "Aziz İstanbul" eseri eşliğinde trafikte ilerledi
|03 Haziran 2019 17:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı Volvo marka 760 GLE klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
Bahçeli, sanatçı Münir Nurettin Selçuk'un seslendirdiği, "Aziz İstanbul" eseri eşliğinde trafikte ilerlerken yanında Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yer aldı.
Ankara caddelerinde Bahçeli'yi gören vatandaşlar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
Bahçeli de el sallayarak vatandaşlara karşılık verdi.
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