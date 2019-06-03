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İstanbul'da orman yangını

İstanbul Pendik'te, Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü
 03 Haziran 2019 18:09
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İstanbul'da orman yangını

İstanbul'un Pendik ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı
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