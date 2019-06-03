1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne babalarının kural ihlallerini çocukları bildirecek

Sakarya ve Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimlerinde çocuklara çikolata ikram etti, dağıttıkları sürücü seyahat karnesine ebeveynlerinin kural ihlallerini işaretlemelerini istedi
 03 Haziran 2019 18:29
Yazdır
Anne babalarının kural ihlallerini çocukları bildirecek

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek, bindiği otobüsteki yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

Daha sonra terminal içinde İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan standda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip için sürücü seyahat karnesi, trafik dedektif kimlik kartı, yelek ve kırmızı düdük veren Nayir, çocuklardan ebeveynlerinin kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.

Otogardaki firmaların bilet satış ofislerini ziyaret eden Nayir, şoförlerin, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılmalarını talep etti.

Vali Nayir, Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri'ne de giderek, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol kontrolüne katıldı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar diledi.

Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün karne uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Vali Nayir, "Anne babalarının 5 ayrı konuda ne kadar trafiğe dikkat ettiklerine dair karne düzenliyor, onun da fotoğrafını çekip Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderiyorlar. Çocuklarımızı da işin içine alan, onların da bu trafik düzenine katkı sağlayan rollerini önemsiyoruz. Çocuklarımız geleceğin Türkiye'si olduğu için kurallara uymada biz onların gayretini her şeyden daha önemli buluyoruz." dedi.

Nayir, daha sonra da Karasu yolunda jandarma ekiplerince yapılan kontrol uygulamasına katıldı. Nayir'e İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile emniyet ve jandarma birimlerinin yetkilileri eşlik etti.

Uygulamada da çocuklara sürücü seyahat karnesi, yelek ve kırmızı düdük dağıtıldı.

- Karabük

Karabük'te de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un katılımıyla Karabük-Zonguldak kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İl çıkışında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu, çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Vali Gürel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki çocuklara çikolata ikram etti, ebeveynlerinin kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 172 bin 850 aracın il sınırları içindeki yolları kullandığını belirterek, bu rakamın Karabük için çok yüksek olduğunu söyledi. Ekiplerin çok yoğun ve titiz çalışmalarıyla bu rakamlara rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Vali Gürel, denetimlerde drone de kullandıklarını ifade etti.

"Polis kontrolü bölgesinde 94 aracın kural ihlali yaptığı tespit edilmiş, bunlara 11 bin 44 lira ceza kesilmiştir." diyen Gürel, bu tedbirlerin insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde sevdiklerine ulaşması ve bayramı bayram havasında geçirmeleri için aldığını dile getirdi. Gürel, çalışmaların 9 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
03 Haziran 2019 18:45		 Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı
03 Haziran 2019 15:15
Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti
03 Haziran 2019 15:01		 Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de
03 Haziran 2019 14:50
Meteoroloji'den yağış uyarısı
03 Haziran 2019 13:57		 Ürettiği utlar yurt dışında da rağbet görüyor
03 Haziran 2019 13:18
O mühendis bu kez domatesle gündemde
03 Haziran 2019 12:53		 'Zümrüt Apartmanı' müstakil bir apartman mı?
03 Haziran 2019 12:16
Siyanürden anne babasını kaybeden Emircan'dan yürek burkan paylaşım
03 Haziran 2019 08:46		 Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti
03 Haziran 2019 07:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim
Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
LGS'de şampiyon sayısı artacak
Bakan Soylu: Ankara'da çok çalıştım ama kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Elden düşme 2
gece 2
Soğuk ısırması 1
arkadaşları sınıflandırmak 2
Sentor 1
aile 2
Gölge ve kemik 1
Nintendo 1
boşluk 4
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam