Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Sivas'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi
|03 Haziran 2019 18:45
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