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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sivas'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi
 03 Haziran 2019 18:45
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sivas'ın Zara ilçesinde gün içerisinde yağan dolu küçük çapta hasarlara neden oldu. Kısa süren dolu yağışında ceviz büyüklüğünde ki dolu taneleri dikkat çekti.

Yağıştan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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