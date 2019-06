Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi

Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Sinoplu Esra Erol, çevresinin de desteğiyle köy çocuklarının iyilik meleği oldu. Köy okullarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Esra öğretmen, maddi durumu düşük çocuklara yardım seferberliği başlattı.

Esra Erol, Dicle Üniversitesinde İngilizce bölümünü bitirdikten sonra Diyarbakır'da yaşamaya devam etti. Diyarbakır'da 7. yılını dolduran Esra Erol, kendini köy çocuklarına adamaya karar verip çalışmalara başladı. Yakın arkadaşı ziraat mühendisi Canan Demir ile birlikte çalışmalara başlayan Esra Erol, bayram öncesi topladıkları yardımlarla birlikte köy ziyaretinde bulunup ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı. Esra Erol, bundan sonra elinden geldikçe her ay, her dönem yardım yapmak istediğini belirtti.

"Küçükken benimde hiç oyuncağım olmadı"

Sinoplu İngilizce öğretmeni Esra Erol, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabire yaptığı açıklamada buradaki amaçlarının çocukların mutlu olması olduğu ve amaçlarına da yavaş yavaş ulaştıklarını söyledi. Kırtasiye, kıyafet, çanta, ayakkabı, oyuncak gibi hediyeler getirdiklerini aktaran Erol, "Çocukların mutlu olması adına yapılan bir gönül işi yürütüyoruz. Kendim düşündüğüm bir şeydi. Bayram öncesi çocukların mutlu olmasını istediğim için bu projeyi yapmış olduk. Bu fikir aslında şöyle gelişti, çocuk sonuçta çocuk mutlu olmalı yani, her çocuk mutlu olmalı diye düşünüyorum. Köy kasaba fark etmiyor ama genelde biliyorsunuz siz de Türkiye'deki köylerde olan çocuklarımızın durumları şehirdekilerine göre biraz düşük durumda onlar için şuan buradayız. Bu projede bana destekçi olan arkadaşlarım oldu. İl dışından da İstanbul'dan, Mersin'den, Ankara'dan birçok insandan yardım desteği aldım. Kendi çalıştığım kurumdan destek aldım bunlar çok mutlu etti beni ve yanımda bulunan arkadaşımda çok destek oldu. Kendi çevremle, herhangi bir şirkettir, ya da herhangi bir dernekten yardım almadım. Bu gönül işi olduğu için birebir kendim bireysel yapmaya çalıştım, elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Bundan sonra açıkça söylemek gerekirse ben her ay her dönem yapmayı düşünüyorum. Oyuncaksız hiçbir çocuk kalsın istemiyorum. Çünkü küçükken benimde hiç oyuncağım olmadı, öyle söyleyeyim. İstiyorum yani her ay yapmayı düşünüyorum bu projeyi" dedi.

"Onlarda büyüyünce başka çocuklara yaşatır"

Ziraat mühendisi Canan Demir ise Sinop'tan gelen öğretmen arkadaşı Esra Erol'un 7 yıldır burada yaşadığını, onun fikri olduğunu ifade etti. Erol'un, 'Çocuklara yardım edelim, bayram öncesi sevindirelim, bir şeyler yapalım çocuklar gülsün mutlu olsun' dediğini aktaran Demir, "Bizim belki de çocukluğumuzda yaşayamadığımızı onlar yaşasın, belki bu sayede onlarda büyüyünce başka çocuklara yaşatır diye böyle bir girişime girdik. Çok güzel sonuçlar doğdu güzel tepkiler aldık. Yani çok küçük bir çapta kendi eksenimiz etrafında arkadaş çevremizden destek aldık. Onların yardımıyla yaklaşık 40'tan fazla çocuğa yardım topladık. Kıyafet, okul çantası, oyuncak yani mutlu edeceğimiz ne varsa toplamaya çalıştık. Destekçimiz olan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Çocukların gülmesi bir adım daha ileriye geçmesi eğer bir şeye vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizi çok mutlu eder bir çocuğun gülümsemesi bile bizim için yeryüzünde aydınlıktır, bir umuttur, bir gelecektir. Çok küçük bir şey bence herkes yapabilir" diye konuştu.

Hediyeler alan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Saadet Avcil ise kendilerine hediyeler verenlere çok çok teşekkür ettiğini söyledi. Avcil, "Bunları bize verdiler çok mutlu olduk. Bütün çocuklar çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.