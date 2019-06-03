1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. En çok ziyaret edilen yer ise şehitlik oldu.
 03 Haziran 2019 19:13
Yazdır
Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. En çok ziyaret edilen yer ise şehitlik oldu. Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker, yanında getirdiği bayram şekerlerini kabrine bıraktı.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki şehitliklerde bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü. Şehit aileleri mezarların başında uzun süre oturarak duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarının kabrini ziyarete gelenler de şehitliği ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

'BAYRAMDA EN ÇOK ŞEKER YERDİ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevliyken 2018 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker de eşini mezarı başında andı. Eşinin mezarının başında uzun süre oturan Peker daha sonra yanında getirdiği şekerleri kabrinin üzerine bıraktı. Peker, Bayramda en çok şeker yerdi. En çok sevdiği şey şekerdi. Onun için bıraktım dedi. Şehidin annesi Meral Peker ise oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anne Peker, Senin yerin orası değil yavrum. Yaktın beni yavrum diye feryat etti.

İL PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ayhan daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Ayhan'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yumurta karşılığında bisikletin kiralandığı ilçe: Ula
03 Haziran 2019 20:09		 Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu
03 Haziran 2019 19:51
Tabuları yıkan lezzet! Tatilcilerin gözdesi oldu
03 Haziran 2019 19:47		 Kazada ölen adliye çalışanı ve arkadaşı toprağa verildi
03 Haziran 2019 19:17
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
03 Haziran 2019 18:45		 Anne babalarının kural ihlallerini çocukları bildirecek
03 Haziran 2019 18:29
Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı
03 Haziran 2019 15:15		 Emekli öğretmenden 'pet taksi' hizmeti
03 Haziran 2019 15:01
Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de
03 Haziran 2019 14:50		 Meteoroloji'den yağış uyarısı
03 Haziran 2019 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Baklava yediyseniz meyveyi azaltın20:09 - Yumurta karşılığında bisikletin kiralandığı ilçe: Ula20:04 - 'Kuru çay fiyatlarının artırılması gerekiyor'20:00 - Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı19:56 - 150 yıllık meslek lisesi Bursa sanayisine güç veriyor19:51 - Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu19:47 - Tabuları yıkan lezzet! Tatilcilerin gözdesi oldu19:43 - Facebook Türkiye cezasını ödedi ama itiraz edecek19:39 - Trafik polisleri yol kontrolünde fark etti, cezayı bastı19:36 - Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
19:33 - Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı19:30 - Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması19:28 - 10 yıllık kira istenince dükkanı, derneğe çevirdi19:25 - Araç kiralama sektöründe, 'bayram' hareketliliği19:21 - Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi19:17 - Kazada ölen adliye çalışanı ve arkadaşı toprağa verildi19:13 - Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı19:09 - Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim
Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi
Bakan Soylu: Ankara'da çok çalıştım ama kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pokut yaylası 1
keten helva 1
Binali Yıldırım 3
Biyolojik savaş 4
gerçeği gözden kaçırmak 3
yüzünden düşen bin parça 1
gece 2
ben bu yaz nerdeydim 2
trt deki ressam amca 4
Dört yapraklı yonca 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam