Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. En çok ziyaret edilen yer ise şehitlik oldu. Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker, yanında getirdiği bayram şekerlerini kabrine bıraktı.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki şehitliklerde bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü. Şehit aileleri mezarların başında uzun süre oturarak duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarının kabrini ziyarete gelenler de şehitliği ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

'BAYRAMDA EN ÇOK ŞEKER YERDİ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevliyken 2018 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker de eşini mezarı başında andı. Eşinin mezarının başında uzun süre oturan Peker daha sonra yanında getirdiği şekerleri kabrinin üzerine bıraktı. Peker, Bayramda en çok şeker yerdi. En çok sevdiği şey şekerdi. Onun için bıraktım dedi. Şehidin annesi Meral Peker ise oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anne Peker, Senin yerin orası değil yavrum. Yaktın beni yavrum diye feryat etti.

İL PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ayhan daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Ayhan'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.