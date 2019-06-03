Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi
|03 Haziran 2019 19:21
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.
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