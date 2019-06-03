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Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay:- "2014 yılında Bitlis halkına sorulmadan asılan tabelanın, Bitlis halkı nezdinde bir kıymeti harbiyesi yoktur, olmamıştır. Tabelanın kaldırılmasının 47 gündür fark edilmemiş olması bile tabelanın belediyecilik hizmetinde önemsiz bir unsur olduğunun ve halkımızın bu durumu umursamadığının göstergesidir"
 03 Haziran 2019 19:30
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Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye girişinde yapılan değişiklikler ile binadaki Kürtçe tabelanın kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "2014 yılında Bitlis halkına sorulmadan asılan tabelanın, Bitlis halkı nezdinde bir kıymeti harbiyesi yoktur, olmamıştır. Tabelanın kaldırılmasının 47 gündür fark edilmemiş olması bile tabelanın belediyecilik hizmetinde önemsiz bir unsur olduğunun ve halkımızın bu durumu umursamadığının göstergesidir" ifadesini kullandı.

Tanğlay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyadaki tartışmaların provokasyon amaçlı olduğunu, yapılan bütün işlemlerin halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

"Son iki gündür ne yazıkki belli çevrelerin özellikle sosyal medya başta olmak üzere, servis haberlerle manipüle edilmiş birçok yayın mecrası üzerinden halkımızı provoke etmeye çalıştıklarına üzülerek şahitlik ediyoruz." ifadesini kullanan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki görevi devraldığımızdan beri yaptığımız hiçbir iş ve işlem asla Bitlis halkının hilafına olmamış, olmayacaktır. Bilakis talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye çalıştığımıza halkımız yakinen şahittir. Söz konusu tabela değişikliğinde durum manipüle edilerek servis edildiği şekilde değildir. Görevi devraldığımız hafta belediye girişindeki ve halka rahatsızlık verdiğini düşündüğümüz x-ray cihazını ve güvenlik uygulamasını kaldırdık. Belediye girişiyle ilgili 17 Nisan'da yaptığımız bir dizi düzenleme kapsamında belediye binası önünde asılmış iki tabeladan birini de kaldırdık. İki tabeladan üstte olan ve 2014 yılında belediyeye asılan tabelayı kaldırdık. Söz konusu tabela 17 Nisan'da yani 47 gün önce kaldırılmış olup bu sürede halkımızdan konuyla ilgili hiçbir olumsuz tepki almadık. Hiç kimse bize bu tabelayı niçin kaldırdığımızı bile sormadı. Bu da gösteriyor ki 2014 yılında Bitlis halkına sorulmadan asılan tabelanın, Bitlis halkı nezdinde bir kıymeti harbiyesi yoktur, olmamıştır. Tabelanın kaldırılmasının 47 gündür fark edilmemiş olması bile tabelanın belediyecilik hizmetinde önemsiz bir unsur olduğunun ve halkımızın bu durumu umursamadığının göstergesidir."

Belli çevrelerin bir kaşık suda fırtına koparmaya çalıştığını belirten Tanğlay, şöyle devam etti:

"Bunun da iyi niyetten uzak ve provoke edici olduğu aşikardır. Bizim için esas olan Bitlis halkıdır ve halkımızın ihtiyaçlarıdır. Bitlis halkının hakkı hizmettir. Bu hizmeti sunarken belediyemizin başkanlık makamı başta olmak üzere bütün birimlerinde vatandaş kendisini hangi dilde rahat ifade edebiliyorsa zaten o dilde hizmet veriliyor. Bugüne kadar halkımızın bu konuda sıkıntı yaşadığına dair herhangi bir şikayet veya talep de gelmedi."

Anadolu Ajansı
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