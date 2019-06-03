1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
 03 Haziran 2019 19:33
Yazdır
Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı arifesinde 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı.

Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden Türk müziğinin önemli isimlerinden merhum Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği 'Aziz İstanbul' şarkısını dinleyerek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine gönderme yaptı.

Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması
03 Haziran 2019 19:30		 Altun: TSK'ya edilen tahripkar sözleri kınıyoruz
03 Haziran 2019 19:04
331 bin mülteci geri döndü
03 Haziran 2019 18:41		 Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden seçildi
03 Haziran 2019 18:34
Bahçeli'den 'Aziz İstanbul' eşliğinde Ankara turu
03 Haziran 2019 17:40		 MSB: Generallere karşı yapılan hadsiz açıklamayı kınıyoruz
03 Haziran 2019 17:27
Binali Yıldırım'dan, YSK'nın kararına tepki
03 Haziran 2019 17:21		 Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
03 Haziran 2019 17:09
CHP: Enflasyonun düşük çıkmasında İmamoğlu'nun etkisi var
03 Haziran 2019 16:24		 Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
03 Haziran 2019 16:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Baklava yediyseniz meyveyi azaltın20:09 - Yumurta karşılığında bisikletin kiralandığı ilçe: Ula20:04 - 'Kuru çay fiyatlarının artırılması gerekiyor'20:00 - Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı19:56 - 150 yıllık meslek lisesi Bursa sanayisine güç veriyor19:51 - Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu19:47 - Tabuları yıkan lezzet! Tatilcilerin gözdesi oldu19:43 - Facebook Türkiye cezasını ödedi ama itiraz edecek19:39 - Trafik polisleri yol kontrolünde fark etti, cezayı bastı19:36 - Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
19:33 - Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı19:30 - Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması19:28 - 10 yıllık kira istenince dükkanı, derneğe çevirdi19:25 - Araç kiralama sektöründe, 'bayram' hareketliliği19:21 - Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi19:17 - Kazada ölen adliye çalışanı ve arkadaşı toprağa verildi19:13 - Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı19:09 - Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim
Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi
Bakan Soylu: Ankara'da çok çalıştım ama kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eylemsizlik prensibi 2
Aşk sadece hormonal bir yanılsama ve kimyasal bir büyüdür 5
Bergamotlu çay 3
Binary sistem 1
çok konuşan insanlar 5
Biyolojik savaş 4
Hüsnü-i kuruntu 2
şans vermek 8
EKMEK 2
yakınmak 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam