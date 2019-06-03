Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
|03 Haziran 2019 19:33
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı arifesinde 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı.
Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden Türk müziğinin önemli isimlerinden merhum Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği 'Aziz İstanbul' şarkısını dinleyerek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine gönderme yaptı.
Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, Aziz İstanbul şarkısını dinledi. pic.twitter.com/DntFuLiYz3MemurlarNet (@memurlarnet) 3 Haziran 2019
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