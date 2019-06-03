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Trafik polisleri yol kontrolünde fark etti, cezayı bastı

Denizli'de, Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası karayollarında havadan drone ile denetim yapan trafik polisleri, bir motosikletin plakasının olmadığını görünce durdurdu. Motosikleti inceleyen polis ekipleri araçtaki plakanın katlanabilir olduğunu ve çamurluğun arkasına gizlendiğini belirledi.
 03 Haziran 2019 19:39
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Trafik polisleri yol kontrolünde fark etti, cezayı bastı

İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki tatil beldelerine geçiş güzergahı olan Denizli'de Ramazan Bayramı kapsamında havadan drone ile denetim yaptı. Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda polis tarafından uçurulan drone ile karayolunda hata yapan sürücüler tespit edilip, ilerideki denetim ekibine bildirildi.

Kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, cezalar kesildi. İki saat süren denetimde kırmızı ışıkta geçen 16 sürücüye 235'er lira, emniyet kemeri takmayan 23 sürücüye ise 108'er lira para cezası kesildi. Denetim sürerken Ali Selman yönetimindeki 42 DZ 007 plakalı motosikletin plakasının olmadığı fark edildi.

Denetim noktasında durdurulan motosiklet, kontrol edildi. Polis ekibi, plakanın bulunduğunu ancak katlanabilir olduğunu ve çamurluğun altına gizlendiğini tespit etti. Selman'a, plakayı uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle, 92 lira para cezası kesildi.

Polisler aynı zamanda Selman'ı, plakayı düzgün taktırması konusunda uyardı. Selman ise, motosikleti yeni aldığını, bunu eski sahibinin yaptırdığını belirterek, "Ben aldığımda plakayı değiştirmesini istedim, eski sahibi yaptıracaktı. Ben plakayı gizlemiyorum. Rüzgarın da etkisiyle kendiliğinden kapanmış" dedi.

DHA
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