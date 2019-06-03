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Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu

Afyonkarahisar'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle termal otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilinin kent ekonomisine 25 milyon liralık katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.
 03 Haziran 2019 19:51
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Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki termal otellerde geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 9 günlük bayram tatilinin Afyonkarahisar ekonomisine 25 milyon lira katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Gümüşhan, "Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması dolayısıyla Afyonkarahisar'a ilgi bu yıl çok fazla. Doluluklar şu anda yüzde 100'e ulaşmış durumda. Tabii ki bununla beraber yaz tatili de başlıyor. Doluluklarımız yaz dönemi boyunca devam edecektir. Biz bayrama hazırız. Misafirlerimiz için çeşitli aktivitelerimiz var. Tüm SPA ve termal bölgelerimiz hazır durumda. Ramazan döneminde yenilendi" dedi.

'HER OTELİN KENDİNE GÖRE BİR AKTİVİTESİ VAR'

Her termal otelin kendine özgü aktiviteleri olacağına dikkati çeken Gümüşhan, "Müzik, canlı müzik, büyükler için yine eğlenceler devam ediyor. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'da 2 büyük AVM var. Bu AVM'lerin çocuklar ve büyükler için sinema ve eğlence alanları var. Gelen misafirlerin canı sıkılmayacak. Hem termal yapacaklar hem alışveriş yapacaklar hem dinlenecekler hem de tarihi ve turistik yerleri gezecekler. 3- 4 gün kalan misafirlerimiz canı sıkılmadan Afyon'dan memnun olarak gitmiş olacak" diye konuştu.

'27 BİN YATAK KAPASİTESİNE SAHİBİZ'

Afyonkarahisar'da 27 bin civarında konaklama anlamında yatak olduğunu söyleyen Başkan Gümüşhan, "Afyonkarahisar'ın yatak kapasitesi bütün bölgelerde Sandıklı ve İhsaniye ilçesindeki Gazlıgöl ve Yaylabağı beldeleri dahil 27 bin civarında. Bunların içinde 5 yıldızlı 10 otel var. Bu bayramda doluluklarımızın yüzde 100 olduğu düşünüldüğünde Afyonkarahisar'a turizmin katkısı bayram sürecinde 25 milyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü yoldan geçen konaklamasız misafirler de var. Bu gerçekten büyük bir katkı" dedi.

'DENİZ, KUM VE GÜNEŞ HEP YAŞANAN'

Korel Termal Otel Genel Müdürü Ümit Uysal, "Deniz, kum ve güneş hep yaşanan ama termalde de tatillerin olabileceğini hatta termalle sağlık turizmini birleştirerek kanıtlamış durumdayız. İnşallah bu yıl da Ramazan ayından sonra gelen bayram ve bununla birlikte gelen hem dinleneceği hem eğleneceği bir tatili misafirlerimize yaşatmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

'TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ TERCİH EDİLİYOR'

Tesislerinin bayramı dolu geçireceğini vurgulayan Ümit Uysal, şöyle devam etti:

"Doluluklarımızda bir aksilik olacağını düşünmüyoruz. Özellikle böyle durumlarda tercih edilen bir bölgeyiz. Afyonkarahisar bölgesi termal ve sağlık turizmi üzerine çok önemli planda yer alıyor. Hizmetlerimizin kalitesi olsun, misafirlerimizin mutlu dönüşleri olsun ve onlara vermiş olduğumuz ayrıcalıkları burada hissettirmemizden tutun da böyle yorgun dönemde streslerini atmaya kadar götürebiliriz bu işi. Umuyorum bütün misafirlerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlayacağız."
DHA
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