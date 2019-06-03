1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, çok miktarda şeker ve doymuş yağ içeren baklavadan olabildiğince uzak durulması uyarısında bulunarak, "Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir" dedi.
 03 Haziran 2019 20:16
Yazdır
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın

Ramazan sonrası beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini belirten Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, bayram sabahının ilk öğünü olan kahvaltı için önemli tavsiyelerde bulundu. Yumurtanın mutlaka sofralarda bulunması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağlanur Korkmaz, "Bayram sabahlarının vazgeçilmezi olan kalabalık kahvaltı sofralarında sağlıktan ödün vermemiz gerekir. Yumurta gün boyunca sağlayacağı tokluk hissi bize tüm gün destek olacaktır. Yanında tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Uzun süreli kan şekeri dengeleyici olarak bize yardımcı olurlar. Yine ceviz, çiğ fındık, çiğ badem gibi kuruyemişlere yer verilerek tokluk hissi sağlanabilir. Gün boyunca tatlı yeme ihtimaline karşı sabah tüketilen tatlı ürünler (şeker, bal, pekmez) azaltılmalıdır. Bol bol mevsim sebzelerine yer verilerek bağırsak sağlığı korunmalıdır" diye konuştu.

TATLIYI YAVAŞ YAVAŞ YİYİN

Bayram denilince ilk akla gelen şeyin tatlı olduğunu belirten Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, "Tatlı tüketimi bayram ziyaretleri sırasında yapılan ikramlarla birlikte bir hayli artar. Şeker hastaları kadar sağlıklı kişilerin de bu dönemde şeker tüketim oranlarını dengelemeleri sağlık açısından önem taşır. Bayramda mümkünse tek çeşit tatlı ile yetinin, yavaş yiyin, sütlaç, muhallebi, güllaç, gibi hafif tatlıları tercih edin" dedi.

9 BARDAK SU VE EN AZ 40 DAKİKA YÜRÜYÜŞÜ UNUTMAYIN

Diyetisyen Korkmaz, baklavanın diğer tatlılara oranla çok daha ağır olduğunu söyleyerek şu uyarılarda bulundu:

"Baklavayı görünce dayanmak zor olsa da ikram edilen baklavadan bir dilim yemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü un, yağ ve şeker oranı yüksek olan baklavanın iki dilimi tam 500 kalori. Baklava yenildiği zaman vücuda yüksek miktarda şeker alındığı için kandaki şeker oranı hızla artar. Kan şekerinde ani bir yükselme olur. Bir süre sonra ani düşüşler görülebilir. Bu sürede baş ağrısı, acıkma hissi, baş dönmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Tatlıyı fazla kaçırdıysanız az yağlı bir bardak süt veya yarım kase yoğurt yemek kan şekerinizi dengeleyebilir. Bayramda tüketilen baklava sonrası o gün akşam tüketeceğimiz ekmeği ve gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi azaltmamız gerekmektedir. Yapılan araştırmalar tarçının kan şekeri kontrolü sağladığını ve kilo kontrolünde etkili olduğunu göstermiştir. Suyunuza çubuk tarçın ekleyebilir ya da tarçınlı süt tüketebilirsiniz. Bayram boyunca günde 8-9 bardak su tüketin, günde en az 40 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramda tatlı hastalığına yakalanmayın
02 Haziran 2019 18:23		 Bayramda gazlı içecek yerine su tüketin
01 Haziran 2019 22:14
Dondurmayı gece tüketin
27 Mayıs 2019 19:15		 Cevizli baklavada ekmek kırıntısı hilesi
26 Mayıs 2019 14:40
Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin
25 Mayıs 2019 22:57		 'Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor'
22 Mayıs 2019 20:58
Tavuk eti tüketirken dikkat!
22 Mayıs 2019 20:15		 Doğru kullanılan bitki ve meyveler hayat kurtarıyor
22 Mayıs 2019 19:32
Uzmanlar uyardı: İftardan sonra tarçına yer verin
20 Mayıs 2019 22:08		 'İftarla sahur arasında 2,5 litre su için'
19 Mayıs 2019 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Baklava yediyseniz meyveyi azaltın20:09 - Yumurta karşılığında bisikletin kiralandığı ilçe: Ula20:04 - 'Kuru çay fiyatlarının artırılması gerekiyor'20:00 - Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı19:56 - 150 yıllık meslek lisesi Bursa sanayisine güç veriyor19:51 - Termal oteller bayramda yüzde 100 dolu19:47 - Tabuları yıkan lezzet! Tatilcilerin gözdesi oldu19:43 - Facebook Türkiye cezasını ödedi ama itiraz edecek19:39 - Trafik polisleri yol kontrolünde fark etti, cezayı bastı19:36 - Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
19:33 - Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı19:30 - Bitlis Belediyesi'nden 'Kürtçe tabela' açıklaması19:28 - 10 yıllık kira istenince dükkanı, derneğe çevirdi19:25 - Araç kiralama sektöründe, 'bayram' hareketliliği19:21 - Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi19:17 - Kazada ölen adliye çalışanı ve arkadaşı toprağa verildi19:13 - Şehit eşinin mezarına, 'bayram Şekeri' bıraktı19:09 - Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Turan: F35'leri alamayınca S-400'leri almak zorunda kaldık
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak
İşte af düzenlemesinin detayları
Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
Benzin ve otogazda pompaya yansıyacak indirim
Re'sen sandıkta görevlendirilenler itiraz ediyor
Beş kurumun müfettiş yardımcısı alımında yaş düzenlemesi
Bakan Soylu: Ankara'da çok çalıştım ama kaybettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eylemsizlik prensibi 2
Aşk sadece hormonal bir yanılsama ve kimyasal bir büyüdür 5
Bergamotlu çay 3
Binary sistem 1
çok konuşan insanlar 5
Biyolojik savaş 4
Hüsnü-i kuruntu 2
şans vermek 8
EKMEK 2
yakınmak 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam