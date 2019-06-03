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Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 54,56 ile sivri biber geldi
 03 Haziran 2019 20:00
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Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı

Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

- En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Yer fıstığı 24,68
Limon 24,34
Umreye gidiş ücreti 20,76
Havuç 18,91
Tavuk eti 15,82
Portakal 14,41
Sigaralar 9,10
Otomobil (dizel) 7,99
Takım elbise (erkek için) 6,42
Beyaz peynir 6,04
Süt 5,97
Ayakkabı (çocuk için) 5,75
Etek 5,63
Bilgisayar 5,30
Ekmek 5,24
Maden suyu ve sodası 5,14
Şehirler arası otobüs ücreti 4,99
Pantolon (erkek için) 4,57
Pijama (çocuk için) 4,27
Fındık içi 4,06

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Zeytinyağı
-0,67
Çamaşır makinesi -0,85
Nohut
-1,07
Deodorantlar -1,19
Su faturası -1,53
Elektrikli süpürge -2,03
Tablet (bilgisayar) -2,51
Cilt ve vücut ürünleri
-2,65
Ütü
-4,38
Kanepe
-4,69
Yatak odası takımı
-5,32
Parfümler
-5,61
Yemek odası takımı
-5,69
Yumurta
-7,51
Patates
-14,88
Taze fasulye
-27,97
Kabak
-32,53
Salatalık
-33,30
Kuru soğan
-45,42
Sivri biber
-54,56

Anadolu Ajansı
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