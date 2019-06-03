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İşte il il bayram namazı saatleri

4 Haziran Salı günü idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı öncesi, bayram namazı saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı.
 03 Haziran 2019 21:04
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İşte il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesiyle birlikte, üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek vatandaşlar, yarın sabah kılınacak bayram namazının saat kaçta olduğunu öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Bayram namazı ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerdeki Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saati bilgisi...

Ramazan Bayramı namazı 4 Mayıs Salı sabahı başkent Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allahü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellahi'l-azim" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eüzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı süreyi sesli olarak okur, sonra rükü ve secdeler yapılır ve ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı süre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allahü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allahü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "sübhanellahi'l-azim" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allahü ekber" diyerek rüküa varılır. Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rükü ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyat", "Salli" "Barik", "Rabbena atina" ve "Rabbena'ğfirli" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekatında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevaid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafii mezhebine göre her iki rekatta da Fatiha süresinden önce olmak üzere, birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vellahu ekber, Allahü ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslam kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekat ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allahü ekber, Allahü ekber, la ilahe illallahu vellahu ekber, Allahü ekber ve lillahi'l-hamd" cümlelerinden oluşur.
Memurlar.Net
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