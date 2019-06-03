Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Haziran 2019 21:33
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