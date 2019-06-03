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Ömer Çelik: Generallerimize hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır"- "Bu, geçmişin hastalıklarından bir tanesidir, çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı"
 03 Haziran 2019 21:38
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Ömer Çelik: Generallerimize hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon programında generallere yönelik zikredilen ifadelere ilişkin, "Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır." dedi.

Çelik, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Ömer Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Akit TV'de yayınlanan bir programda generallere yönelik kullanılan ifadelere değindi.

''Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz." diyen Çelik, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatları doğrultusunda her türlü terör örgütüne karşı bu derece güçlü bir mücadele verirken, bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye'de eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün unsurları da temizlendikten sonra demokrasi sınavı vermiş, yasalara, milletimize ve devletimize bağlılığını göstermiş generaller görev yapmaktadır.''

- "Milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erinden generaline kadar bütünleşmiş bir şekilde kendilerine verilen görevleri icra ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

''Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük bir tepki almıştır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin devlet başkanı olarak aynı zamanda ordularımızın başkomutanıdır. Tam bir birlik bütünlük içinde Türkiye terörle mücadelesini sürdürmektedir. Geçmişten beri Türkiye'de birtakım provokatif durumlar ortaya çıkarmak isteyenler, ordu üzerinden bu tip açıklamalar yaparak bunu gerçekleştirmeye çalışırlardı. Bu, geçmişin hastalıklarından bir tanesidir, çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı."

- "Allah silahlı kuvvetlerimizi korusun"

"Söyleyeceğimiz şey şudur, başından sonuna kadar bu cümleyi reddediyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, "Bugün terörle mücadele konusunda görevlerini yapan tüm Mehmetçiklere buradan bir kere daha selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah silahlı kuvvetlerimizi korusun. Onları terörle mücadele konusunda erinden en üst düzeydeki generaline kadar muhafaza etsin.'' dedi.
Anadolu Ajansı
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