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Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro

Merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı. Sonbahar döneminde satışa çıkacak olan yeni Mac Pro'nun fiyatı 5999 dolar olarak açıklandı.
 03 Haziran 2019 21:48
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Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro

Merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı.

Sonbahar döneminde satışa çıkacak olan yeni Mac Pro'nun fiyatı 5999 dolar olarak açıklandı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center'da düzenledi.

Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte bu zamana kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı. Sonbahar döneminde satışa çıkacak olan yeni Mac Pro'nun fiyatı 5999 dolar olarak açıklandı.

DHA
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