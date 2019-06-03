Çağlayandibi Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
|03 Haziran 2019 21:53
|Yazdır
Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alandaki tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarına, Çağlayandibi Şelalesi'nin güzelliği eşlik ediyor.
Yaz mevsiminin gelişiyle karların erimesinin ardından coşkun akan şelalede ziyaretçiler, 15 metre yükseklikten dökülen suyun sesiyle doğada huzur buluyor. Bayram tatili için kente gelen ziyaretçiler de şelalenin bulunduğu alandaki tabiat parkını ziyaret ederek, keyifli zaman geçiriyor.
Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'ye gelen Kadir Karakaş, AA muhabirine, bayram tatilinde çocuklarıyla güzel zaman geçirmek için doğayı seçtiğini söyledi.
Kürtün ilçe sınırları içindeki Çağlayandibi Şelalesi'ni önceden de ziyaret ettiğini belirten Karakaş, şelalenin bulunduğu alanın tabiat parkı ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmalarla çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.
Karakaş, çocuklarıyla şelalede güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını vurgulayarak, doğaseverlere mutlaka Çağlayandibi Şelalesi ve Örümcek Ormanları'nı görmelerini tavsiye etti.
Şelalenin ziyaretçilerinden Gökhan Yondemir de İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu kaydederek, yaz aylarını ve bayram tatillerini memleketinde geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.
İstanbul'da aşırı sıcakların ardından geldiği şelalede huzur bulduğunu dile getiren Yondemir, doğaseverlere, çevre düzenlemesinin ardından tabiat parkına dönüşen şelaleyi görmeleri tavsiyesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tomara Şelalesi bayramda ziyaretçilerini bekliyor
03 Haziran 2019 22:03
|Tatil rotasının tarih kokan durakları: Antik kentler
03 Haziran 2019 21:58
|Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2019 21:33
|Girlevik Şelalesi doğal güzelliğiyle etkiliyor
03 Haziran 2019 21:28
|10 yıllık kira istenince dükkanı, derneğe çevirdi
03 Haziran 2019 19:28
|Yaşamak için en ideal il Çanakkale
02 Haziran 2019 21:28
|'Boyalı güzeller'in Türkiye'deki göç rotaları belirlendi
02 Haziran 2019 19:53
|Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
02 Haziran 2019 18:14
|El değmemiş koyların 'milyon dolarlık' misafirleri
02 Haziran 2019 17:46
|Kapadokya'da 5 bin yıllık yer altı şehri heyecanı
02 Haziran 2019 16:26