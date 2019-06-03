Tatil rotasının tarih kokan durakları: Antik kentler

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini gözler önüne seren antik kentler, Ramazan Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz'de geçirmeyi planlayanların rotasında seçenek oluşturuyor.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Portalı'ndan derlediği bilgilere göre, Roma Dönemi'nin önemli kentlerinden Aizanoi Antik Kenti, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor.

Dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından birine sahip antik kentte, ilk borsalardan biri olan ve MS 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum da yer alıyor. Macellum'un duvarlarında, İmparator Diocletian'ın MS 301'de enflasyonla mücadele için tespit ettiği, imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar korunan yazıtlar göze çarpıyor.

Muğla Selimiye'yi ziyaret edenleri, antik çağda "güçlü" anlamına gelen "Kyromos" ya da "Hyromos" kelimeleriyle anılan Euromos Antik Kenti bekliyor. Antik kentte, kente parasal yardım yapan bir kişiye ait uzun bir yazıt yer alıyor.

Kayalara oyulmuş kral mezarlarıyla dikkati çeken Kaunos Antik Kenti ise Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunuyor. Dalyan kasabasının karşısında yer alan antik kentte bir veya birden fazla mezar yeri ve sunakların olduğu kaya mezarlarının yanı sıra tiyatro, Roma hamamı ve bazilika kilise kalıntıları da görülüyor.

- Adı İncil'de geçiyor

MÖ 3. yüzyılın ortalarında kurulan Helenistik kent Laodikeia, Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan ve İncil'de adı geçen antik kent, MS 4. yüzyıldan itibaren kutsal hac merkezi olma özelliği taşıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Pınara antik kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunuyor. Antik kent, sarp bir yamaca dantel gibi oyulmuş yüzlerce kaya mezarıyla dikkati çekiyor. Büyük çoğunluğu konut biçiminde olan kaya mezarları, Likya sivil mimarisine ışık tutuyor.

Lidya devletinin başkenti Sardes'in kalıntıları Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunuyor. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes kenti, Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan 7 kiliseden birini barındırmasıyla da dini açıdan önem taşıyor.

- MÖ 13. yüzyıla uzanan bir yolculuk

Fethiye-Kalkan arasındaki Patara antik kentinin adı, MÖ 13. yüzyıla ait metinlerde Patar olarak geçiyor. Kazılarda Orta Tunç Çağı'na ait seramik parçalarıyla Demir Çağı öncesine ait taş baltaların çıkarılması kentin tarihinin ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor.

Roma egemenliğine geçtikten sonra da önemini yitirmeyen, hem Roma valiliklerinin adli işlerinin görüldüğü bir merkez hem de önemli bir deniz üssü olan Patara, Apollon'un önemli bir kehanet merkezi olma özelliği de taşıyor.

Anadolu'nun en eski halklarından Luviler ve Solymler tarafından kurulan Antalya'daki Termessos antik kenti ise agorası, tiyatrosu, kanalizasyon şebekesinin varlığını gösteren kanallar ve "Kurucunun Evi" olarak adlandırılan Roma tipinde villa kalıntılarıyla dikkati çekiyor.

- MÖ 4. yüzyıldan kalan makyaj malzemeleri

MÖ 4'üncü yüzyıla tarihlenen Mersin'deki Anemurium antik kenti, 19'uncu yüzyılda İngiliz donanmasından Albay Francis Beaufor'un bu kıyılarda yaptığı keşif gezisiyle tanındı. Kentte yapılan kazılarda, balıkçı, inşaat, terzi, çömlekçi, dokuma aletlerinin yanı sıra anahtar, kilit, oyun ve eğlence aletleri, makyaj malzemeleri ilgi çekici buluntular arasında yer alıyor.

Mersin'deki bir diğer antik kent olan ve Helenistik Dönem'den, Geç Antik Dönem'e kadar iskan gören Kanlıdivane'de, köylüler tarafından ev olarak kullanılan zeytin işleme atölyeleri bulunuyor. Antik kent zamanının hem önemli bir zeytinyağı üretim merkezi hem de dinsel merkezi olarak tarih sahnesindeki yerini alıyor.

Burdur'da bulunan Kremna antik kenti, etrafı surlarla çevrili ızgara planlı yapısıyla dikkati çekiyor. Önemli bir Psidia şehri olan Kremna'dan çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri Burdur Müzesinde sergileniyor.

- Medusa mozaiği görenleri büyülüyor

Birbirinden derin yarlarla ayrılan hakim üç tepelik üzerine kurulu Kibyra Antik Kenti, yolu Burdur'dan geçecekler için ikinci bir alternatif oluşturuyor. Simetrik düzenlenmiş, göl ve ova manzarasına hakim konumda ve bir diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde yerleştirilen yapılarıyla ilgi çeken kentte, Antik Çağ Anadolusunun 12-13 bin kişi kapasiteli görkemli stadyumu bulunuyor.

Kentteki kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ve insanları taşa çeviren bakışlarıyla ünlü Medusa Mozaiği Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor.

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde de ilk yerleşim izleri, MÖ 2 bin ile tarihleniyor.