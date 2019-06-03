Tomara Şelalesi bayramda ziyaretçilerini bekliyor
|03 Haziran 2019 22:03
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Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Tomara Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen alandaki 15 metre yükseklikten su yatağına dökülen şelale, yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılıyor.
Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terasında ziyaretçiler, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelalenin çağıldamasına eşlik eden tabiat güzelliğini seyrederek zaman geçirme imkanı yakalıyor.
Geçen yıl 175 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 250 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
- "Tabiat harikası bir yer"
Bayram öncesi tabiat parkında incelemelerde bulunan Vali Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın Gümüşhane ve bölge için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.
Tabiat parkına geçen yıllarda önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Taşbilek, "Günübirlik altyapıya yönelik hiçbir sorun söz konusu değildir. Hedefimiz geçtiğimiz yıl 175 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl 250 bin civarına taşımak. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde vatandaşlarımızın Tomara Şelalesini bir destinasyon olarak seçmesini istiyoruz." dedi.
Taşbilek, şelalenin çok özellikli ve tabiat harikası bir yer olduğunu vurgulayarak, bütün vatandaşların Tomara Şelalesi'ni görmesini arzu ettiğini dile getirdi.
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