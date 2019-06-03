Doktor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
KEA Hastanesi doktorlarından Mustafa Emirdoğan, vefat etti
|03 Haziran 2019 22:18
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Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mustafa Emirdoğan, hayatını kaybetti.
Gata'da tedavi gören Emirdoğan'ın uzun süredir böbrek yetmezliği ve sonrasında oluşan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Emirdoğan için İl Sağlık Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda; "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanemizde görevli hekimimiz Op. Dr. Mustafa Emirdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diler, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"denildi.
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