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Hobi olarak başladılar, siparişleri yetiştiremiyorlar

Marmaris'te yaşayan Sonay ve Uğur Bağlan çifti hobi olarak yapmaya başladıkları, çoğunluğu kullanılmış ürünlerinden yapılmış olan hediyelik eşyalar yabancı turistlerden büyük rağbet görüyor.
 03 Haziran 2019 22:23
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Hobi olarak başladılar, siparişleri yetiştiremiyorlar

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Sonay Uçankan Bağlan emekli olduktan sonra hobi olarak çoğunluğu kullanılmış ürünlerden el emeği ürünler yapmaya başladı. Yaptığı birkaç hediyelik eşyayı, eşi Uğur Serhat Bağlan'ın dükkanında satmaya başlayınca ürünler yoğun talep görmeye başladı. Kabaktan abajur, kuru ağaç dallarından süsler, pinpon toplarından süslemeler, taş boyama ürünler yapan Sonay Uçankan Bağlan, eşinin desteğiyle turistlerden gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Yaptığı ürünlerin beğenilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Sonay Uçankan Bağlan, "Emekli olduktan sonra neler yapabilirim diye çok düşündüm. Akşamları televizyon seyrederken bir şey yapmak için bir hobi olarak başladı aslında. Bu şekilde evdeki birtakım kullandığımız ve kenara atacağımız eşyaları nasıl toparlayabilirim, doğaya nasıl katkım olabilir, nasıl güzel şeylere dönüştürebilirim diye düşündüm. Tamamen zevkime göre, eşim de bana çok destek oldu, cam kavanozlardan bu işe başladım. Başka neler yapabilirim diye düşünürken, ağaç dallarını değerlendirmeyi düşündük. Eşimle birlikte ağaç dalları topladık. Eşimin bir dükkanı var, hobi olarak yapmaya başladığım şeyleri orada satabilir miyim diye düşünmeye başladım. Eşim bir iki tane getir bakalım dedi. Yaptığım ürünlere turistlerin çok fazla ilgisini çektiğini gördüm. Turistler ilgi gösterince ben bu hobimi, iş sektörü olarak değerlendirip gelen istekleri yapmak için gece, gündüz çalışır hale geldim. Bu iş yorucu ama hoşuma gidiyor. Kesinlikle keyif verici. Elimizdeki malzemelerimizi atmadan çok güzel şekilde değerlendirebileceğimizi gördüm." dedi.

"Bu ürünleri her yerde bulmak zor"

Ürünlerin yoğun talep gördüğünü belirten Uğur Serhat Bağlan, "Eşim hobi amaçlı el ürünleri yapıyordu. Emekli olduktan sonra Marmaris'e yerleştik. Bu hobimizi buraya yerleştikten sonra bu hobimizi iş dalına çevirdik. Gelenler hayret ediyor, özellikle yabancı turistler olaya çok farklı bakıyor. Tamamen el emeği ürünler üzerine çalışıyoruz. Turistler geliyor, ürünlerimize bakıyorlar, ürünlerimiz çok beğeniyorlar. Bazen ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Turistler gelip 10 gün kalıyorlar, bazen aynı üründen üçer tane istiyorlar. Biraz sıkıntı yaşıyoruz ama ürünleri yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu iş aile ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlıyor." dedi.

Tatilini geçirmek için ilçede bulunan İrlanda vatandaşı Alinson Corne Lius, el emeği ürünleri çok beğendiğini söyledi. El işi ürünleri her yerde bulunmadığını belirten Lius "Bence, bu ürünler olağanüstü güzellikte. Herhangi bir yerde satılan ürünlere benzemiyorlar. Benim çok beğendiğim ürünler, kabaktan yapıla abajur ve oyuncaklar. Arkadaşlarıma buradan çok hediye aldım. Çünkü bu ürünlere benzer hediyeleri başka yerlerde bulmak çok zor." dedi.

Kız arkadaşına hediyelik ürünler aldığını belirten Kyle Edgar ise, "Gerçekten çok güzel ürünler. Fiyatlar da çok iyi. El emeği ürünler fabrika ürünlerine göre çok çok daha iyi. Kız arkadaşıma hediyeler aldım. Gerçekten ürünler çok iyi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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