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Meteorolojiden bazı illerimiz için yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor
 03 Haziran 2019 22:28
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Meteorolojiden bazı illerimiz için yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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