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Gemlik sahili araç trafiğine kapanıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik sahil şeridinin araç trafiğine kapatılacağını söyledi.
 03 Haziran 2019 22:43
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Gemlik sahili araç trafiğine kapanıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik sahil şeridinin araç trafiğine kapatılacağını söyledi. Sertaslan, "Kafeler bölgesini sabah saat 05:00 ile akşam saat 19:30 arasında araç trafiğine kapatacağız. O alanda bulunan araçlar dışarıya çıkabilecek ancak içeriye giriş engellenecek" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 ay önce görev gelen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan göreve gelmesinin üzeriden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Gemlik ile ilgili projelerini hayata geçirmeye başladı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sertaslan 126 kilometre kıyı şeridi bulunan ilçenin merkezindeki sahil şeridinin trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Gemlik'te en kıymetli alanlarda araçların ön planda, insanların arka planda tutulduğunu ifade eden Sertaslan, "Kafeler bölgesi dediğimiz bir alan var. Sahilin 3'te 1'lik bölümü, orada bir deneyeceğiz. UKOME'ye yazı yazdık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmeleri yaptık. Bu ay sonu herhalde kararda alınacak. Kafeler bölgesini akşam saat 19:30'la sabah saat 05:00 arasında araç trafiğine kapatacağız. O saatten sonra orada bulunan araçların dışarıya çıkması mümkün olacak ama oraya araç girişi engellenecek. Umduğumuz şey şu, "Yayalaşmış alanlarda sosyal hayat daha rahat ayağa kalkıyor, hayata geçiyor. Akşam saatlerini en azından deniz kenarında keyif içerisinde bütün Gemlik'in yaşayabilmesine olanak sağlayacak hale getireceğiz. Sadece bunu yapmamız bile anlamlı ve önemli olacaktır" dedi.

Gemlik'teki iyileştirmenin Bursa'daki vatandaşlara da çok ciddi katkı sağlayacağını belirten Sertaslan, "Sahil şeridinde yeni bir yaşam alanı oluşacak. Deneyip görelim istiyoruz. Gemlik bu anlamda Bursa'nın da ihtiyaç duyduğu bir lokasyon. İyileştirmek geliştirmek manasında Bursa'da yaşayan vatandaşlarımıza da çok ciddi katkı sağlayacak. İddia ile söylüyorum 126 kilometre kıyı şeridi olan bir vilayetiz. Ama yüzmek açısından en önemli ve en güzel kıyı şeridi Gemlik'te. Körfezin Güney yüzü yüzmeye daha elverişli. Bu alanları yaz aylarında en canlı şekilde insanların bolca şekilde misafir olmayı arzu ettiği bir anlayışla sevk ve idare etmeye çalışacağız" dedi.

Gemlik'in Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde de çeşitli düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Sertaslan, "Kumla yaz aylarında araç trafiğine kapalı olsa da, çok karmaşık bir durum var. Seyyar satıcılar sahil şeridini işgal ediyor. Onu düzenlediğimizde çok daha rahat akacak sahiller büyükşehir belediyemizin yetkisi altında, başkanımızla görüşüyoruz son derece uyum içerisinde sorunların ortadan kaldırılması adına birlikte atacağız adımları. Kumla'da başka olacak. Kurşunlu zaten çok müstesna bir alan huzur isteyenlerin yeri. Gürültüden uzak olayım, iyot kokusunu kana kana burnumdan soluyayım diyen insanların geldiği bir yer. Öyle olmaya da devam edecek. Orada yatırım noktasında bir şeyler yapmamız lazım. Hem takvim hemde üstlendiğimiz ekonomik durum bunu bu yıl için pek mümkün kılmıyor. Önümüzdeki yıl hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya başlayacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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