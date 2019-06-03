Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı trafik uygulamasında 4 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 2 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.
|03 Haziran 2019 22:48
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı trafik uygulamasında 4 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 2 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde 21.30-23.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 28 araç ve 55 şahıs sorgulandı.
Uygulamalar sırasında 4 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.
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