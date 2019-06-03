Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması

S-400 ya da Patriot hava savunma sistemleri ve işte Türkiye'nin en çok konuştuğu iki sistemin her açıdan karşılaştırması.

S-400 hava savunma sistemi

Rus menşeli

Üretim yılı: 2007

Bölgesel savunma

Patriot hava savunma sistemi

Amerikan menşeli

Üretim yılı: 1982

Nokta alan savunması

S-300'ün ileri versiyonu S-400 2007'de üretildi, Patriotu ise 1982'den bu yana konuşuyoruz. S-400 sistemi ile Patriot üretimi arasında tam 25 yıl var.

Akıllara şu soru gelebilir; 25 yıllık fark teknolojik olarak birinin diğerinden daha üstün olduğu anlamına mı geliyor ya da bu 25 yıla rağmen Patriot, S-400 ile yarışabilir mi?

Sık sık sorulsa da uzmanlara göre bu soru tam olarak doğru değil. S-400 daha üst katmanlı ve geniş yelpazeli savunma sağlıyor. Yani bir bölgenin savunmasında etkili. Patriot hava savunma sistemleri ise nokta alan savunmasında etkili.

Yani doğrudan bir kıyaslama, elma ve armut karşılaştırmasından öteye gidemiyor. Buna karşın her ikisinin özellikleri de Türkiye'nin hava ve füze savunması ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

İki farklı sistemin teknik özellikleri neler? İşte iki hava savunma sisteminin teknik bir karşılaştırması:

S-400 hava savunma sisteminin özellikleri

Tipi: Uzun menzilli

Güdüm sistemi: Tvm güdümlü

Harp başlığı: 25 kg parça tesirli

Azami etkili menzili: 120 km

Azami etkili irtifası: 30.000 m

Sürat: 5+ Mach

Patriot hava savunma sisteminin özellikleri

Tipi: Kısa menzilli

Güdüm sistemi: Aktif radar güdümlü

Harp başlığı: Harp başlığı yok

Azami etkili menzili: 20+ km

Azami etkili irtifası: 15.000 m

Sürat: 4,5 Mach

S-400lerde balistik füze tahrip aralığı 60 km, Patriot'ta bu aralık 45 km.

S-400'lerin radar menzili 600 azami etkili menzili ise 120 km,

Patriot'un radar menzili150 kilometre iken azami etkili menzili 20 km.

S-400'ler hedefine vurucu füze üzerindeki radar güdümüyle ilerliyor, Patriot'larsa aktif radar güdümlü

S-400'ler 5 Mach yani ses hızının 5 katı süratle hareket ederken Patriot'lar ses hızının 4.5 katı sürate sahip.

S-400'ler beş dakikada açılırken, Patriot'ta bu süre 30 dakika.

S-400 90 derece açıyla füze fırlatabiliyorken, Patriotta bu 38 derece civarında.

Hangi ülke hangi sistemi kullanıyor? Hangi sistemi almakla ilgileniyor?

S-400 hava savunma sistemi kullanan ülkeler

Rusya

Suriye

Belarus

Çin

S-400 hava savunma sistemleri, üreticisi Rusya'da var. Nispeten yeni bir sistem olan S-400'ler Suriye'de ve Belarus'ta da hali hazırda aktif. Türkiye teslimatı bekliyor, Çin'e ise teslimat başladı.

S-400 hava savunma sistemi almak isteyen ülkeler ise

Hindistan

Belarus

Türkiye

Suudi Arabistan

Katar

Cezayir

Vietnam

Irak

Fas

Azerbaycan

S-400 için görüşme yürüten ve niyet beyanı yapan ülkeler içinde Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Cezayir, Vietnam, Irak ve Fas var.

Patriot hava savunma sistemleri dünyada hangi ülkelerde var?

Patriot hava savunma sistemi kullanan ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Japonya

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri

Hollanda

Güney Kore

İsrail

Yunanistan

İspanya

Tayvan

Katar

Kuveyt

Ürdün

Patriot hava savunma sistemleri şu anda üretici ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Hollanda, Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde konuşlu.

Patriot hava savunma sistemi almak isteyen ülkeler

Romanya

Polonya

İsveç

Türkiye

Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler ile beraber Romanya, Polonya ve İsveç de Patriot alma girişimlerinde.

S-400 ve Patriot konuşurken bir sistem daha gündeme girdi. SAMP-T bataryaları. Macron son NATO Zirvesi sırasında Erdoğan'a, acil füze savunma ihtiyacı için Türkiye'ye bir Samp-T bataryasını hemen gönderebileceğini söyledi.

Tam adı Aster 30 SAMP-T hava savunma sistemi.

SAMP-T hava savunma sisteminin özellikleri

Tipi: Orta menzilli

Güdüm sistemi: Aktif radar güdümlü

Harp başlığı: 15 kg parça tesirli yüksek infilaklı

Azami etkili menzili: 100 + km

Azami etkili irtifası: 20.000 m

Sürat: 4+ Mach

1986'da Libya'dan fırlatılan füzeler İtalya'daki NATO Dinlenme Tesisini hedef alınca, Avrupa bu eksikliği gidermek adına girişimlere başladı. Eurosam Konsorsiyumu tüm Avrupa'yı koruyacak bir hava şemsiyesi için harekete geçti. Türkiye geçtiğimiz senelerde konsorsiyuma dahil oldu. Hali hazırda üç ülke Ar-Ge çalışmaları da yapıyor.

Türkiye'nin güney sınırlarında Suriye'den gelebilecek tehdide karşı bir İtalyan SAMP/T bataryası bulunuyor.