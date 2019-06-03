Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması
|03 Haziran 2019 23:03
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S-400 ya da Patriot hava savunma sistemleri ve işte Türkiye'nin en çok konuştuğu iki sistemin her açıdan karşılaştırması.
S-400 hava savunma sistemi
Rus menşeli
Üretim yılı: 2007
Bölgesel savunma
Patriot hava savunma sistemi
Amerikan menşeli
Üretim yılı: 1982
Nokta alan savunması
S-300'ün ileri versiyonu S-400 2007'de üretildi, Patriotu ise 1982'den bu yana konuşuyoruz. S-400 sistemi ile Patriot üretimi arasında tam 25 yıl var.
Akıllara şu soru gelebilir; 25 yıllık fark teknolojik olarak birinin diğerinden daha üstün olduğu anlamına mı geliyor ya da bu 25 yıla rağmen Patriot, S-400 ile yarışabilir mi?
Sık sık sorulsa da uzmanlara göre bu soru tam olarak doğru değil. S-400 daha üst katmanlı ve geniş yelpazeli savunma sağlıyor. Yani bir bölgenin savunmasında etkili. Patriot hava savunma sistemleri ise nokta alan savunmasında etkili.
Yani doğrudan bir kıyaslama, elma ve armut karşılaştırmasından öteye gidemiyor. Buna karşın her ikisinin özellikleri de Türkiye'nin hava ve füze savunması ihtiyacını karşılayacak düzeyde.
İki farklı sistemin teknik özellikleri neler? İşte iki hava savunma sisteminin teknik bir karşılaştırması:
S-400 hava savunma sisteminin özellikleri
Tipi: Uzun menzilli
Güdüm sistemi: Tvm güdümlü
Harp başlığı: 25 kg parça tesirli
Azami etkili menzili: 120 km
Azami etkili irtifası: 30.000 m
Sürat: 5+ Mach
Patriot hava savunma sisteminin özellikleri
Tipi: Kısa menzilli
Güdüm sistemi: Aktif radar güdümlü
Harp başlığı: Harp başlığı yok
Azami etkili menzili: 20+ km
Azami etkili irtifası: 15.000 m
Sürat: 4,5 Mach
S-400lerde balistik füze tahrip aralığı 60 km, Patriot'ta bu aralık 45 km.
S-400'lerin radar menzili 600 azami etkili menzili ise 120 km,
Patriot'un radar menzili150 kilometre iken azami etkili menzili 20 km.
S-400'ler hedefine vurucu füze üzerindeki radar güdümüyle ilerliyor, Patriot'larsa aktif radar güdümlü
S-400'ler 5 Mach yani ses hızının 5 katı süratle hareket ederken Patriot'lar ses hızının 4.5 katı sürate sahip.
S-400'ler beş dakikada açılırken, Patriot'ta bu süre 30 dakika.
S-400 90 derece açıyla füze fırlatabiliyorken, Patriotta bu 38 derece civarında.
Hangi ülke hangi sistemi kullanıyor? Hangi sistemi almakla ilgileniyor?
S-400 hava savunma sistemi kullanan ülkeler
Rusya
Suriye
Belarus
Çin
S-400 hava savunma sistemleri, üreticisi Rusya'da var. Nispeten yeni bir sistem olan S-400'ler Suriye'de ve Belarus'ta da hali hazırda aktif. Türkiye teslimatı bekliyor, Çin'e ise teslimat başladı.
S-400 hava savunma sistemi almak isteyen ülkeler ise
Hindistan
Belarus
Türkiye
Suudi Arabistan
Katar
Cezayir
Vietnam
Irak
Fas
Azerbaycan
S-400 için görüşme yürüten ve niyet beyanı yapan ülkeler içinde Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Cezayir, Vietnam, Irak ve Fas var.
Patriot hava savunma sistemleri dünyada hangi ülkelerde var?
Patriot hava savunma sistemi kullanan ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Japonya
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Hollanda
Güney Kore
İsrail
Yunanistan
İspanya
Tayvan
Katar
Kuveyt
Ürdün
Patriot hava savunma sistemleri şu anda üretici ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Hollanda, Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde konuşlu.
Patriot hava savunma sistemi almak isteyen ülkeler
Romanya
Polonya
İsveç
Türkiye
Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler ile beraber Romanya, Polonya ve İsveç de Patriot alma girişimlerinde.
S-400 ve Patriot konuşurken bir sistem daha gündeme girdi. SAMP-T bataryaları. Macron son NATO Zirvesi sırasında Erdoğan'a, acil füze savunma ihtiyacı için Türkiye'ye bir Samp-T bataryasını hemen gönderebileceğini söyledi.
Tam adı Aster 30 SAMP-T hava savunma sistemi.
SAMP-T hava savunma sisteminin özellikleri
Tipi: Orta menzilli
Güdüm sistemi: Aktif radar güdümlü
Harp başlığı: 15 kg parça tesirli yüksek infilaklı
Azami etkili menzili: 100 + km
Azami etkili irtifası: 20.000 m
Sürat: 4+ Mach
1986'da Libya'dan fırlatılan füzeler İtalya'daki NATO Dinlenme Tesisini hedef alınca, Avrupa bu eksikliği gidermek adına girişimlere başladı. Eurosam Konsorsiyumu tüm Avrupa'yı koruyacak bir hava şemsiyesi için harekete geçti. Türkiye geçtiğimiz senelerde konsorsiyuma dahil oldu. Hali hazırda üç ülke Ar-Ge çalışmaları da yapıyor.
Türkiye'nin güney sınırlarında Suriye'den gelebilecek tehdide karşı bir İtalyan SAMP/T bataryası bulunuyor.
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