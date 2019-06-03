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Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği'nden Ovacık'taki çatışmaya ilişkin açıklama
 03 Haziran 2019 23:18
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Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Tunceli-Ovacık kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de hafif yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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