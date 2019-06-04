Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılacağı Büyük Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
|04 Haziran 2019 06:51
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