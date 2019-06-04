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Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı

ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği yaptırımlarla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka uygun olmadığını biz ilk başından beri dile getirdik" dedi. Dönmez Türkiye'deki firmaların İran'la ticaretinde hiçbir yasal engel olmadığını söyledi
 04 Haziran 2019 07:01
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Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı

ABD'nin İran yaptırımlarının tek taraflı olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka uygun olmadığını biz ilk başından beri dile getirdik. Nitekim bu son yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği de bizimle benzer kanaatlerini paylaştılar" dedi.

Yaptırımların bu yaptırımları ihlal eden kişi veya şirketler üzerinden uygulandığını aktaran Dönmez, Türkiye'de bu petrol ve doğalgaz alanını özelleştiğini bu noktada şirketlerin tutumunun önemli olduğunu dile getirdi. Dönmez ayrıca, Türkiye'deki şirketlerin İran'dan petrol ticaretinin önünde yasal olarak hiçbir engel bulunmadığının da altını çizdi. Dönmez, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunurken, merak edilen konular hakkında da önemli bilgiler verdi.

DOĞALGAZ İNDİRİMİNİ İGDAŞ KARŞILAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da tekrar edilecek seçimler öncesinde duyurduğu doğal gaz indirimi konusuna da değinen Bakan Dönmez, "Sayın Binali Yıldırım'ın ifade etmiş olduğu İGDAŞ'ın kendi marjından bir indirim söz konusu olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

YEKA İHALESİ GÜVENİN GÖSTERGESİ

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak doğalgaz faturalarının 50 liraya kadar karşılanması vadiyle ilgili olarak da konuşan Fatih Dönmez, bunun da yine dağıtıcı şirket imkanlarından ya da belediyenin sosyal destek bütçelerinden karşılanabilecek bir durum olabileceğini ifade etti.

Yakın bir zaman önce ikincisi gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Rüzgar Enerjisi Santrali(RES) ihalesine de değinen Bakan Dönmez, "4 tane 250'şer megavatlık yeni alan belirlemiştik; Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale. 4 bağlantı bölgesi için 9 firma müracaat etti" dedi.

Enerjisa ve Enercon'un kazandığı ihalenin adil bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, "Enerjisa yerli bir enerji firmamız. Enercon ise dünyanın sayılı enerji firmalarından. İkisinin de girmiş olması Türkiye'de enerji piyasasına güvenin de en büyük örneği" diye konuştu.

İhale sonucunda 1 milyar dolarlık yatırımın söz konusu olduğunu ve YEKA'larda yüzde 65 yerlilik şartı olduğunu aktaran Dönmez, Türkiye'ye yapılacak sanayi yatırımlarıyla ileride komşu ülkelerde Türkiye'de üretilmiş bir rüzgar türbini veya güneş paneli görülebileceğini belirtti.

MİNİ YEKALAR YOLDA

Doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40'ar 50'şer megavatlık mini YEKA GES'leri planladıklarını vurgulayan Dönmez, yer tespitleriyle alakalı çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Kendilerinin de yer hazırlıkları yapması gerektiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Yatırımcı çok fazla uğraşsın istemiyoruz. Belli izinler de en azından bizim tarafımızdan karşılanırsa işler daha hızlı yürür" dedi. Dönmez, bu ihalelere katılacakların daha önce belirledikleri yerli ekipman kullanım oranını tutturmak zorunda olduğunu da söyledi. İhale takvimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü tekrarlayan Bakan Dönmez, hazırlıkların yetişmesi durumunda ihalenin bu yıl yapılabileceğini kaydetti.

2 BİNE YAKIN MADEN İHALE EDİLECEK

İlanlara çıkan 500 maden sahasına da değinen Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yıl binin üzerinde maden sahamızı ihaleye çıkarmıştık. Bu sene de binin üzerinde olacak, belki 1500-2000 civarında maden sahasının ihalesini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Kömürde sondajlarla birlikte ciddi rezervler yakaladıklarını belirten Dönmez, "Hem linyit, hem de taş kömüründe 19 milyar tonluk bir keşfimiz var" diye konuştu. Linyit kömür üretiminin 101,5 milyon tona ulaştığını vurgularken, taş kömüründe yıllık 1 milyon 200 bin ton üretimin yeterli olmadığını dile getirdi. Dönmez ayrıca, ağırlıklı kısmı taş kömürü olan 30 milyon ton ithalatı azaltmak için de üretimin hızla artması gerektiğini tekrarladı.

Altın üretiminde hedef 33 ton

Altın üretiminde de 2018 yılında 30 milyon ton üretim rakamının yakalandığını belirten Fatih Dönmez, hedeflerinin yüzde 10 artışla 33 ton olduğunu söyledi. Altında 6 bin 500 tonluk potansiyel rezerv olduğunu anımsatan Dönmez şunları söyledi: "Şu anda altın fiyatları da iyi seyrettiği için, altın madenciliği de bu anlamda ekonomik gözüküyor. Biz milletçe altını seviyoruz. Ziynet eşyası, takı, hediye, bir de altın ayrıca rezerv para gibi de değerlendirilebiliyor. Biliyorsunuz dünyada merkez bankalarının portföyünün bir kısmı da altında değerlendiriliyor. İthal ediyoruz, bir taraftan da ihraç ediyoruz da; Ama tabii ithalatımız daha çok."
Anadolu Ajansı
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