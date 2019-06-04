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Üretime ve istihdama büyük hibeler

Hükümet işsizliğe merhem olacak, istihdamı ve üretimi artıracak hibeleri devreye aldı. KOBİ'lere, kırsaldaki işletmelere, engelli ve eski hükümlüye ciddi fırsatlar sunuluyor
 04 Haziran 2019 07:17
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Üretime ve istihdama büyük hibeler

1- KIRSAL KALKINMAYA 400 MİLYON TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma için AB destekli "IPARD II-6'ncı Başvuru Dönemi"ni başlattı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; 42 ilde 60 milyon avro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi yatırımcılara sunacak. Bugüne kadar 14 binden fazla projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağlandı. 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. Desteklenecek alanlar arasında; süs bitkileri, aromatik bitkiler, mantar, fide üretimi, arıcılık, zanaatkarlık, yöresel ürünlerin üretimi, kırsal turizm faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji bulunuyor. Yatırım tutarının yüzde 65'ine kadar olan hibe fırsatı için projeler, TKDK il koordinatörlükleri tarafından 8 Temmuz-23 Ağustos kabul edilecek.

2- TEKNOLOJİ ÜRETEN GENCE 200 BİN TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yedi yıldır sürdürdüğü "Bireysel Genç Girişimci" (BİGG) programı kapsamında 115 milyon lira hibe desteği sağlayarak, bin 94 firmanın kurulmasını sağladı. Bakanlığın, 50 milyon lira bütçe ayırdığı "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı"nın son çağrısı da sonuçlandı. Bu kapsamda teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimciye, 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe verilecek. Bakan Mustafa Varank, "Geleneksel sektörlerdeki girişimcilere de destekler sürüyor. Sağlanan istihdam performansına dayalı olarak, KOSGEB aracılığıyla çeşitli destekler veriyoruz. Bu çerçevede müteşebbislerimize 60 bin liraya, teknoloji tabanlı olanlara da 370 bin liraya kadar destek sağlıyoruz" diye konuştu.

3- ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİYE 50 BİN TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için, 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını bildirdi. Proje sunmak isteyenler, iskur.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberine göre hazırlıklarını yapacak. Bakan Selçuk "Vatandaşlarımızın projelerini, 14 Haziran tarihine kadar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor" dedi. İdari para cezaları fonundan desteklenen proje kapsamında, bugüne kadar bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL hibe desteği sağlandı.
Türkiye
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