Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
|04 Haziran 2019 07:32
|Yazdır
İstanbul-İzmir seferini yapan şehirler arası otobüs Bursa'da kaza yaptı. Otobüste bulunan 40 yolcu ölümden döndü.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(61) kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi. Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metrenin ardından durdu. Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terketti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı
04 Haziran 2019 07:46
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı
04 Haziran 2019 07:36
|Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
04 Haziran 2019 06:51
|Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
04 Haziran 2019 06:43
|Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
04 Haziran 2019 06:10
|Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza
03 Haziran 2019 22:48
|Ömer Çelik: Generallerimize hakaret kabul edilemez
03 Haziran 2019 21:38
|Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci
03 Haziran 2019 12:55
|Hastanenin hurdalarını sanata çeviriyor
03 Haziran 2019 12:45
|Örgün eğitimle birlikte öğrenciler hafız olabilecek
03 Haziran 2019 12:21