1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
 04 Haziran 2019 07:32
Yazdır
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

İstanbul-İzmir seferini yapan şehirler arası otobüs Bursa'da kaza yaptı. Otobüste bulunan 40 yolcu ölümden döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(61) kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi. Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metrenin ardından durdu. Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terketti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı
04 Haziran 2019 07:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı
04 Haziran 2019 07:36
Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
04 Haziran 2019 06:51		 Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
04 Haziran 2019 06:43
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
04 Haziran 2019 06:10		 Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeye ceza
03 Haziran 2019 22:48
Ömer Çelik: Generallerimize hakaret kabul edilemez
03 Haziran 2019 21:38		 Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci
03 Haziran 2019 12:55
Hastanenin hurdalarını sanata çeviriyor
03 Haziran 2019 12:45		 Örgün eğitimle birlikte öğrenciler hafız olabilecek
03 Haziran 2019 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:51 - Ev hapsinde öldürülen iş insanı olayında 6 kişi tutuklandı07:49 - Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması07:46 - Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı07:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı07:32 - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü07:17 - Üretime ve istihdama büyük hibeler07:14 - 'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'07:12 - 'Etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri turuncu kategoride'07:06 - AP vekillerine yakın markaj07:01 - Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı
06:55 - 'Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin'06:51 - Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı06:43 - Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti06:30 - Bayram'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek06:10 - Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor00:02 - 4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel - İHH23:48 - Türk Askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ramazan birlikte güzel - İHH
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
'Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
AP vekillerine yakın markaj
Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kupa töreni 2
dost 1
Nasıl olsa 1
şans vermek 7
bayram adetleri 3
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 3
kan emici 1
çok konuşan insanlar 6
yağmurlu havalarda araçların su sıçratması 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam