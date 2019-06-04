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Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı

Başkentte aralarında Ankara Valisi Vasip Şahin'in de bulunduğu çok sayıda vatandaş, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı
 04 Haziran 2019 07:46
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Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanların da geldiği camide namaz öncesi verilen vaazda trafik kazalarına işaret edilerek trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı. Bayram hutbesinde de büyüklerin ziyaret edilmesi, hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakılmaması, küskünlüklere, dargınlıklara son verilmesi gerektiği belirtildi.

Kılınan bayram namazının ardından Vali Şahin'in de katılımıyla vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.
Anadolu Ajansı
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