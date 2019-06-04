Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması

"Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır." diyen Bahçeli, "Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır." açıklamasında bulundu.

MHP'nin İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürdüğünü belirten MHP lideri Bahçeli, "Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım" dedi.

PENÇE HAREKATI

Irak kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'na değinen Bahçeli, "Pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak" dedi.

YSK KARARINA TEPKİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..." dedi.