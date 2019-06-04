1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pençe Harekatı'nın Kandil ve çevresine atıldığını söyleyen Bahçeli, "Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak" dedi
 04 Haziran 2019 07:49
Yazdır
Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması

"Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır." diyen Bahçeli, "Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır." açıklamasında bulundu.

MHP'nin İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürdüğünü belirten MHP lideri Bahçeli, "Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım" dedi.

PENÇE HAREKATI

Irak kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'na değinen Bahçeli, "Pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak" dedi.

YSK KARARINA TEPKİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
04 Haziran 2019 07:14		 AP vekillerine yakın markaj
04 Haziran 2019 07:06
Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı
04 Haziran 2019 07:01		 'Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin'
04 Haziran 2019 06:55
4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
04 Haziran 2019 00:02		 Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin açıklama
03 Haziran 2019 23:18
AK Parti'den YSK'ye itiraz
03 Haziran 2019 23:13		 Ekrem İmamoğlu: Ben şartlı evetini kabul ediyorum
03 Haziran 2019 22:58
Ömer Çelik: Generallerimize hakaret kabul edilemez
03 Haziran 2019 21:38		 Bahçeli, nostaljik aracıyla Ankara'yı turladı
03 Haziran 2019 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:51 - Ev hapsinde öldürülen iş insanı olayında 6 kişi tutuklandı07:49 - Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması07:46 - Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı07:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı07:32 - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü07:17 - Üretime ve istihdama büyük hibeler07:14 - 'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'07:12 - 'Etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri turuncu kategoride'07:06 - AP vekillerine yakın markaj07:01 - Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı
06:55 - 'Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin'06:51 - Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı06:43 - Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti06:30 - Bayram'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek06:10 - Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor00:02 - 4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel - İHH23:48 - Türk Askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ramazan birlikte güzel - İHH
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Cumhurbaşkanı, bayram namazını kılacağı Çamlıca Camii'ne giriş yaptı
'Milattan önceye dönmek isteyen varsa parlamenter sisteme devam etsin'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
AP vekillerine yakın markaj
Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
Enerji Bakanı: Yaptırımlar tek taraflı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece nöbeti 1
koray avcı 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
la casa de papel 2
Kendi doğrularımız 3
trafik kazası 2
dost 1
abdullah şevki 1
Sentor 1
amazon 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam