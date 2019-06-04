1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan: Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil
 04 Haziran 2019 08:14
Yazdır
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.

Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan Bayram namazı sonrası yaptığı açıklamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan burada askerlere seslenirken, "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'ne kıldığı bayram namazının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin daimi olması.

Pençe harekatını yürütmek üzere savunma bakanımız kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla telefonda bir görüşme yaptık.

Bütün hassasiyetiyle pençe harekatı devam ediyor.

En ufak bir sapma yok kararlı bir şekilde devam ediyor ve sonlandırılan kadar bu harekat devam edecek.

Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımızı düştük.

Basandık kurullarıyla alakası yok seçim kurullarına yönelik böyle bir şey söz konusu.

Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bir defa hakimle ile ilgili bir konuda karar merci YSK değildir. Bu konular tamamen HSK'ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder.

Gerek HSK gerekse YSK'nın hassasiyetleri vardır bu hassasiyetle göre adımlar atılacaktır.

İDLİB'DE YAŞANANLAR

Özellikle İdlib'e yönelik Sayın Putin ve Trump ile bu konuşları görüştük. Malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ettiriyoruz.

Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Trump'ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görülmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız.

Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici.

Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.

S 400 TARTIŞMASI

Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.

Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik.

Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik.

Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz.

Ama ABD tarafında maalesef S 400 gibi olumlu bir teklif gelmedi.

Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
04 Haziran 2019 08:52		 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
04 Haziran 2019 08:48
Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 08:32		 Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
04 Haziran 2019 08:31
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
04 Haziran 2019 08:31		 Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
04 Haziran 2019 08:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bayram namazını Antalya'da kıldı
04 Haziran 2019 08:18		 Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı
04 Haziran 2019 08:17
Başkent'te protokol Bayram Namazını Kocatepe'de kıldı
04 Haziran 2019 07:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı
04 Haziran 2019 07:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:22 - Master Şef Orhun, Pekin'de Türk mutfak kültürünü anlattı11:20 - Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi başladı11:18 - YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor11:17 - Gediz gönüllüsü 40 yıldır mücadeleyi bırakmıyor11:15 - Ege'de bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16 bini geçti11:09 - Dezavantajlı 40 bin çocuk için 'yaz okulu' başlıyor11:07 - İHH ramazanda 5 kıtaya yardım ulaştırdı11:02 - Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı11:01 - Dalgıçlardan su altında bayramlaşma10:59 - Bakan Soylu, Beytüşşebaplıların bayramını kutladı
10:35 - Kimya sektörü ihracatında rekor artış10:32 - Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde10:31 - Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor10:05 - TUS öğrencilerinin disiplin işlemleri hakkında DPB görüşü!10:00 - Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor09:53 - Güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor09:51 - AK Parti'li Turan: Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz09:46 - Uluslararası öğrenciler kendi ülkelerindeki bayramları anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
4 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ramazan birlikte güzel - İHH
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sarı fırtına 1
keten helva 2
Mihriban 2
koray avcı 1
Binali Yıldırım 3
Biyolojik savaş 3
Kendi doğrularımız 3
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
Kahve 1
hırt 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam