'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.

Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan Bayram namazı sonrası yaptığı açıklamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan burada askerlere seslenirken, "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'ne kıldığı bayram namazının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin daimi olması.

Pençe harekatını yürütmek üzere savunma bakanımız kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla telefonda bir görüşme yaptık.

Bütün hassasiyetiyle pençe harekatı devam ediyor.

En ufak bir sapma yok kararlı bir şekilde devam ediyor ve sonlandırılan kadar bu harekat devam edecek.

Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımızı düştük.

Basandık kurullarıyla alakası yok seçim kurullarına yönelik böyle bir şey söz konusu.

Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bir defa hakimle ile ilgili bir konuda karar merci YSK değildir. Bu konular tamamen HSK'ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder.

Gerek HSK gerekse YSK'nın hassasiyetleri vardır bu hassasiyetle göre adımlar atılacaktır.

İDLİB'DE YAŞANANLAR

Özellikle İdlib'e yönelik Sayın Putin ve Trump ile bu konuşları görüştük. Malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ettiriyoruz.

Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Trump'ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görülmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız.

Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici.

Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.

S 400 TARTIŞMASI

Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.

Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik.

Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik.

Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz.

Ama ABD tarafında maalesef S 400 gibi olumlu bir teklif gelmedi.

Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız.