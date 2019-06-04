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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bayram namazını Antalya'da kıldı

"Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete, barış, huzur getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum"- "Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir"
 04 Haziran 2019 08:18
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bayram namazını Antalya'da kıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın millete, tüm İslam alemine, ümmete, barış, huzur getirmesini Allah'tan dilediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, bayram namazını Antalya'nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi Arabi Camisi'nde kıldı. Camidekilerle bayramlaşan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayram namazını kendi köyünde, mahallesinde hem büyükleriyle hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla eda ettiğini, bayramlaştığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış, huzur getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine, huzurla, barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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