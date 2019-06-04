Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
|04 Haziran 2019 08:19
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Kadıköy Mahallesi'nde seyir eden Arif Ç. (31) idaresindeki 33 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Pantık'a (19) çarptı.
Pantık, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Arif Ç. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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