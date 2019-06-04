Engelliye 63 milyon liralık destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sosyal güvenlik alanında devam eden değişim süreci girişimci engelli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. "Engelli Hibe Desteği Projesi" kapsamında bin 550 engelliye 63 milyon liranın üzerinde destek sağlandı. Bin 200'e yakın projeye destek verilirken, 900'e yakın eski hükümlüye de 23 milyon lira hibe desteği verildi. Son 10 yılda 40 bine yakın engelliye mesleki eğitim verilirken, maaşları 25 kat arttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda sağlanan 50 bin liralık hibe desteği için bu yılın ikinci dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Bin 550 engelliye 63 milyon 276 bin lira, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin lira hibe desteği sağladık. Desteğin gayesi engelli kardeşlerimiz ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak" dedi.

400 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

Özel sektör tarafından kota kapsamında veya bunun dışında çalıştırılan bütün engelliler için, sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanıyor. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 400 bine ulaşırken, geçen yıl yaklaşık 15 bin, bu yılın ilk beş ayında 5 bine yakın engelli vatandaş işe yerleştirildi. Bu yıl engelliler için ayrılan sosyal yardım bütçesi ise 14 milyar lira.

YÜZDE 3 ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Kamu kurumlarının istihdam ettiği kadrolarda yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu kapsamda kamuda çalıştırılan engelli sayısı da 56 bini geçti. Özel sektörde engelli bireylerin işgücüne katılımını artırmak için 40 ilde 300'e yakın proje yaşama geçiriliyor. Bu kapsamda mesleki eğitim kursu, kendi işini kurma gibi iş fırsatları yaratan projelere destek veriliyor.