Kars'ta bayram namazında camiler doldu
Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.
|04 Haziran 2019 09:12
|Yazdır
Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı. Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Bayram namazını Evliya Camisi'nde kılan Kars Valisi Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Master Şef Orhun, Pekin'de Türk mutfak kültürünü anlattı
04 Haziran 2019 11:22
|Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi başladı
04 Haziran 2019 11:20
|YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor
04 Haziran 2019 11:18
|Gediz gönüllüsü 40 yıldır mücadeleyi bırakmıyor
04 Haziran 2019 11:17
|İHH ramazanda 5 kıtaya yardım ulaştırdı
04 Haziran 2019 11:07
|Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı
04 Haziran 2019 11:02
|Dalgıçlardan su altında bayramlaşma
04 Haziran 2019 11:01
|Bakan Soylu, Beytüşşebaplıların bayramını kutladı
04 Haziran 2019 10:59
|Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde
04 Haziran 2019 10:32
|Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor
04 Haziran 2019 10:31