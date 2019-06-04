Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler, Ramazan Bayramı heyecanını yaşıyor. Evlerinden binlerce kilometre uzakta Türkiye'de bayramı geçirecek olan uluslararası öğrenciler kendi kültürel giysileri, adetleri ve yöresel yemekleriyle bayramlaşıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen Ramazan Bayramı heyecanını hep birlikte yaşıyor. Kültürel giysiler, tatlılar, bayram ikramları, adetler ve geleneksel yemeklerle bayramı geçirecek olan uluslararası öğrenciler kendi ülkelerindeki bayramları anlattı.

"Bayramdan önce terziler sabaha kadar çalışır"

Nijerya'dan gelerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans yapan Abdul Hayali Musa, ülkesinde bayram hazırlıklarının üç gün öncesinden başlayarak, tüm sokakların süslendiğini aktardı. Nijerya'da bayramdan önce terzilerin sabaha kadar çalıştığını, bütün çocukların neşeli olduğunu belirten Musa, "Bizim ülkemizde bayram hazırlıkları üç gün öncesinden başlar. Ülkedeki tüm sokaklar özel dekorlarla süslenir. Bütün çocuklar bayramı neşeli bir şekilde bekler. En önemlisi bütün terziler gece gündüz çalışır. Yeni kıyafetleri dikmek, yetiştirmek için çok çalışırlar" diye konuştu.

"Yöresel kıyafetlerle bütün ülke ışıl ışıl görünür"

Bayram günü bütün ailelerin yemek pişirerek, komşularına götürdüğünü belirten Musa, yeni ve yöresel kıyafetlerle bütün ülkenin ışıl ışıl olduğunu söyledi. Musa, "Türkiye'dekinin aksine bayram namazı bizde açık alanda kılınır. Kadın ve erkeler birlikte namaz kılarlar. Namaz sonrası yeni ve yöresel kıyafetler ışıl ışıl görüntü oluştururlar. Ayrıca herkes yemek pişirerek komşusuna ikram ederler. Güzel bir kardeşlik ortamı oluşur. Daha sonra küçükler gelir anne ve babalarının ellerini öperler, harçlık alırlar" dedi.

"Bu bayramda da zulüm gören ülkeler var"

Bu Ramazan Bayramı'nda da zulüm gören ülkeler olduğunu anlatan Musa şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ki şu anda dünyada birçok zulüm gören İslam ülkeleri var. Bu yüzden ben ilk onlara selamlarımı iletiyorum. Onlara daha mutlu bayramlar diliyor ve o ülkelerin huzur bulmalarını istiyorum. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum."

Atılım Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans yapan Iraklı Ali Enver ise ülkesinde, bayramın ilk günü herkesin aile büyüklerinin evinde toplandığını dile getirdi. Türkiye'de farklı ülkelerden arkadaşlar edindiğini ve Ramazan ayını birlikte geçirdiklerini vurgulayan Enver, "İki buçuk senedir Türkiye'deyim. Burayı çok sevdim ve çok beğendim. Burada farklı farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindim. Benim ülkemde bayramın ilk günü genelde tüm aile, büyüklerin evinde toplanır. Çocuklara hediyeler dağıtılır, harçlık verilir. Bizim bayramlarımız Türkiye'deki bayramlara çok benziyor. Zaten çok yakınız, kültürlerimiz hemen hemen aynı" dedi.

"YTB bizleri yalnız bırakmıyor"

Kendi ülkesindeki bayramları özlediklerini söyleyen Enver, "Çünkü orada çocukluk arkadaşlarımla ve ailemle birlikteydim. Burada bazen yalnız hissediyorum ancak YTB bu yalnızlığı gideriyor, bizlere sahip çıkıyor. Bu bayramı Türkiye'de ailemle geçireceğim. Birlikte çok güzel bir bayram geçireceğiz. Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde problemler mevcut. Umarım barış sağlanır ve mazlum insanlar ülkelerine sağ salim kavuşurlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de 'siz bizdensin" diyorlar"

Dört sene önce Türkiye'ye gelen ve Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitimine devam eden Türkmenistanlı Söhbet Mammedow da, ülkesinde bayramın yeni giysiler ve adetlerle neşeli bir şekilde geçtiğini anlattı. Türkiye'de kendini asla yabancı hissetmediğini ifade eden Mammedow, "Dört senedir Türkiye'deyim. Türkmenistan'ın en eski ve tarihi şehri olan Merv'den geldim. Buradaki insanlar sıcakkanlı ve yabancı olduğunu hissettirmiyorlar, 'sen bizdensin' diyorlar. Türkiye gibi ülke yok. Türkmenistan'da da bizim bayram kutlamalarımız aynı, yeni kıyafetler giyilir, büyüklere gidilir, el öpülür. Bu bayram ailemin yanına gidemeyeceğim. Onları çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum. Tüm dünyadaki İslam aleminin bayramı kutlu olsun. İnşallah onlar da bizler gibi bayramlarını güzel bir şekilde kutlar" diye konuştu.