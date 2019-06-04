AK Parti'li Turan: Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz
|04 Haziran 2019 09:51
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz." dedi.
Turan, bayram namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan ve vatandaşlar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde kıldı.
Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.
Bir bayramı daha barış içinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:
"Tüm milletimizin Ramazan Bayram'nı tebrik ediyorum. Rabbimizin mükafat olarak sunduğu Ramazan Bayramı'na kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz. Eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Yarın ilk durağımız saat 11.00'de Çanakkale merkezde bayramlaşma programında ve ardından Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerimizde olacağız. Ramazan Bayramı'mızın hayırlar getirmesini dilerim."
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