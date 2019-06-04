Kimya sektörü ihracatında rekor artış

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; 2019 yılı Mayıs ayında kimya ihracatı, 2018 yılı Mayıs ayına göre yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolarla aylık bazdaki ihracat rekorunu kırdı. İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 5 aylık ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerinden kimya sanayi, ihracatta kalıcı ikincilik hedefi doğrultusunda performansını artırmaya devam ediyor. Mayıs ayında 1,94 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, şimdiye kadar aylık bazdaki en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

"Kimya sanayi, ihracatın gurur tablosuna imza atıyor"

Sektörün 2019 yılında beş aydır üst üste ihracatta ikinci olmayı başardığına dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sanayi, ihracatın gurur tablosuna imza atıyor" dedi.

Kimya sektörünün Mayıs ayı performansına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelister, şunları söyledi: "2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 33,1 artışla 1 milyar 944 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 5 aylık dönemde ihracatımız yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. Küresel ekonomik duruma rağmen sektörümüz büyük bir gayretle ihracatını artırıyor ve yüksek bir performans gösteriyor. Ayrıca, Mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyor, hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızla ve diğer faaliyetlerimizle birlikte ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz".