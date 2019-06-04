İHH ramazanda 5 kıtaya yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla sürdürdüğü ramazan yardımı çalışmalarını 5 kıtaya ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek 1 milyon 570 bin 785 ihtiyaç sahibine ulaştı.

Görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan 91 İHH ekibi, ramazanda "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla 5 kıtaya uzun yolculuklar gerçekleştirdi. Ekipler, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin ve yetim ailelerinin kapılarını çalarak ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı.

- "Dünyada 221 bin 692 kişi iftar sofralarına oturdu"

Türkiye ve dünya genelinde 226 bin 795 kumanya paketi dağıtıldı. Yurt içinde ve dışında dağıtılan ve içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunan kumanya paketlerinden 1 milyon 213 bin 131 kişi istifade etti.

İHH, ramazanda, dünyadaki 120 ülke ve bölgede, Türkiye'de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü. Hayırseverlerin fitre, fidye ve zekat bağışlarından 60 bin 810 kişi faydalandı.

Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık veren İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda 95 bin 356 Suriyeli için iftar sofraları kurdu. İHH'nın tüm dünyada kurduğu iftar sofralarına ise 221 bin 692 kişi oturdu.

Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını da karşıladı. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 75 bin 152 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı. Ayrıca "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde Türkiye dahil 15 ülkeden İstanbul'a getirilen 50 yetim için çeşitli etkinlikler düzenlendi.