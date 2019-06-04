Dezavantajlı 40 bin çocuk için 'yaz okulu' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunca yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli 40 bin dezavantajlı çocuk, 9 haftalık yaz okuluyla desteklenecek.

MEB ve AB Türkiye Delegasyonu, PIKTES'in 2. fazında okul öncesi dönemdeki Suriyeli ve Türk çocuklar için hem ilkokula hazırlanmaları hem de birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla yaz döneminde yeni bir eğitim programını hayata geçirecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan PIKTES Direktörü Pınar Özel, "PIKTES'in ikinci fazında ilk defa erken çocukluk eğitimi yaz okullarına başlayacağız. Bu, 5 ve 6 yaş grubundaki daha önce hiç okula gitmemiş çocuklarımız için uygulanacak bir program. Bu programda hem Suriyeli hem Türk çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokula başlayacak ve daha önce hiç okula gitmemiş çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Özel, "Çocukların okul adaptasyonlarını güçlendirmek, sosyal uyumlarını geliştirmek ve bazı kültürel farklılıklarını asgari seviyeye indirecek etkinlikler içeren 9 haftalık bir eğitim programı olacak. Program 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta da tamamlamayı planlıyoruz. Haftada 30 saatlik bir program uygulayacağız." diye konuştu.

- "Çocuklara fırsat eşitliği penceresi açmak istiyoruz"

Çocukların eylül ayında ilkokula başlayacağına işaret eden Özel, ana sınıfına gitmemiş çocukların okul öncesi eğitim almış çocuklarla aralarındaki farkı kapatmalarını hedeflediklerini söyledi.

Özel, "Programdaki Türk çocuklar da sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuklar olacak. Suriyeli çocuklarla genellikle aynı mahallelerde yaşayan çocuklar. Hepsine bir fırsat eşitliği penceresi açmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 26 ilde 20 bini Suriyeli 40 bin çocuğa ulaşılacak

Programın nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri paylaşan Özel, şunları belirtti:

"PIKTES, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 26 ilde uygulanıyor. Program da bu illerde uygulanacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz bu eğitim programında. Bu çocuklar daha önce hiç okula gelmedikleri için yaklaşık olarak bir rakam belirleyebiliyoruz şu anda. 20 bini Suriyeli 20 bini Türk yaklaşık 40 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aslında bizim için pilot uygulama gibi. Çünkü erken çocukluk çağında çok daha fazla çocuk var. 40 bin çocuğa bu yaz döneminde ulaşmayı hedefliyoruz. Programda hem sosyal uyum faaliyetleri hem de çocukların birbirlerini tanımasına yönelik etkinlikler var. Çocukların sonrasında okula adaptasyonlarını kolaylaştıracak, öz bakım, motor becerilerini geliştirecek çeşitli etkinlikler olacak."

- "Programda dil kazanımlarını ön planda tuttuk"

Çocukların birlikte oynayarak dil becerilerini de geliştireceğini aktaran Özel, "Programda dil kazanımlarını ön planda tuttuk. Bu programın Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün normalde uyguladığı programlardan esas farkı dil kazanımlarının daha fazla ön planda olması. Böylece Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor." açıklamasında bulundu.

"Çocuklar aynı zamanda birbirlerinin kültürlerini öğrenerek farklı oyunlar oynayacaklar." diyen Özel, bu uyumun yakalanmasının önemine dikkati çekti.

- "En önemli faaliyet çocuklara Türkçe öğretmek"

PIKTES'in 2016'dan bu yana uygulandığını ve projenin 2. fazının başladığını belirten Özel, "PIKTES kapsamında çocukların uyumu için en önemli faaliyet çocuklara Türkçe öğretmek. Çünkü çocuk kendisini ifade edemediği ve iletişim kuramadığı zaman okula devam problemleri de yaşanıyor. Akademik olarak başarısında da çok fazla bir ilerleme kaydedemiyor." dedi.

Suriyeli çocuklar içinde savaşa maruz kalmış, travma geçirmiş çocukların bulunduğunu, bu nedenle psikososyal destek ve rehberlik faaliyetleri yürüttüklerini de anlatan Özel, bu kapsamda sahada Türkçe, Arapça ve rehberlik öğretmenlerinin istihdam edildiğini anımsattı.

İkinci ayakta rehberlik öğretmenlerinin sayısının 600'e çıkarılmasının planlandığını bildiren Özel, PIKTES ile okul sistemindeki çocuklara da telafi eğitimlerinin verildiğini, okula taşıma desteği sağlandığını belirtti.

Özel, "Yeni başlayacak erken çocukluk eğitimlerini çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklar ne kadar erken yaşta bu uyumu yakalarlarsa okulda o kadar başarılı olmaları ve onları okulda tutma şansımız var. Çünkü biz ne kadar okullaştırsak da o uyumu, entegrasyonu sağlayamadığı zaman çocuklar okula devam etmek istemiyor. Dolayısıyla erken çocukluk eğitimi projenin önemli bir bileşeni olacak." diye konuştu.