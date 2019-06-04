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YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla 10 yıldır dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), farklı alanlardaki sayısız faaliyetleriyle Türkçeyi ve Türk kültürünü sevdirmeye devam ediyor.
 04 Haziran 2019 11:18
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YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla 10 yıldır dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), farklı alanlardaki sayısız faaliyetleriyle Türkçeyi ve Türk kültürünü sevdirmeye devam ediyor.

Anadolu coğrafyasının önemli düşünürlerinden Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" felsefesinden yola çıkan YEE, 5 kıtadaki 157 irtibat noktasıyla Türk dilini ve kültürünü dünya ile buluştururken bugüne kadar dünya genelinde 144 bin kişinin Türkçe öğrenmesine katkıda bulundu.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009'dan bugüne dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren YEE, Türk dili ve kültürünü sevdirmeye yönelik faaliyetler yapmaya devam diyor.

- 194 ülkede 218 bin kişi çevrimiçi Türkçe öğreniyor

YEE, uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi bir dünya dili olarak öğretiyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Türk Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda veriliyor. Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, genel Türkçe kurslarının yanı sıra "İş Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebi Çeviri", "Basın ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar düzenleniyor.

YEE, Türk Kültür Merkezlerindeki Türkçe kurslarının yanı sıra Türkçe Öğretim Portali, Türkçe Yaz Okulu, Tercihim Türkçe Projesi, Türkçe Öğretim Materyalleri ve Türkçe Yeterlik Sınavı gibi birçok uygulamayla Türkçeyi dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

Enstitünün bu kapsamda düzenlediği faaliyetler kapsamında 75 bin kadar öğrenci Türkçe öğrendi. Bu sayı, kültür merkezleri dışında gerçekleştirilen kurslar, Enstitünün girişimleriyle yürütülen Türkçenin seçmeli ders olarak öğretimi ve Türkoloji Projesi kapsamında sağlanan desteklerle yaklaşık 144 bine ulaşıyor.

Bunların yanı sıra 194 ülkeden kayıtlı 218 bin kursiyer, "www.learnturkish.com" üzerinden çevrimiçi olarak Türkçe öğreniyor. Ayrıca bugüne kadar 130'u aşkın ülkeden 3 bin 755 öğrenci, Türkçe Yaz okullarında eğitim alarak Türkçeyi yerinde öğrendi.

- Türkiye Haftası projesi

YEE, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak, diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek amacıyla dünya çapında müzik, resim, edebiyat, dil, gastronomi, sinema ve el sanatları gibi sanatın birçok alanında her yıl yüzlerce faaliyet gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Türk okçuluğunu dünyaya sevdirmeyi amaçlayan Kemankeş Projesi, Türk Mutfağı, Geleneksel Türk El Sanatları, Türk Sineması Etkinlikleri ve Türk müziğini ve gösteri sanatlarını dünyaya açan Anadolu'nun Renkleri Projesi gibi farklı birçok kültürel çalışma yer alıyor.

"Türkiye Haftası" projesi ile Türk kültürünü tarihle harmanlayarak dünyaya taşımayı hedefleyen YEE, bu çerçevede Göbeklitepe Yılı kapsamında "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" etkinliği düzenlendi.

Zagreb ve Bükreş'te 2019'un ilk yarısı gerçekleştirilen Türkiye Haftası etkinlikleri yıl boyunca Rusya-St. Petersburg, Arnavutluk-Tiran, İspanya-Madrid, Sırbistan-Belgrad, Tunus-Tunus ve Lübnan-Beyrut'ta gerçekleştirilmeye devam edecek.

- Kültürel Diplomasi Elçisi

Kültürel Diplomasi alanında da önemli çalışmalara imza atan YEE'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü "Kültürel Diplomasi Akademisi" ile Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, gazeteciler ile dünyanın farklı kültürleriyle etkileşim içerisinde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanlarını eğitimci olarak bir araya getirdi.

İlk mezunlarını 25 Mayıs 2019'da veren program kapsamında aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Kenan Gürsoy ve Uluç Özülker ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan'ın da bulunduğu 12'si yabancı 70 konuşmacı, geleceğin kültür elçileri ile bir araya geldi.

- Bilimsel ve Akademik Etkileşim için 50 ülkede 100'den fazla protokol

Bunların yanı sıra YEE, dünya genelinde Türkiye'nin bilimsel ve akademik çalışmalarını tanıtmak ve desteklemek amacıyla Türkoloji Projesi, Taşınabilir Matematik Müzesi ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) gibi çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Türkoloji projesi kapsamında dünya genelinde 49 ülkede 96 üniversite ile protokol imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TABİP ile de küresel bilimsel diplomasi ağının Türkiye'den dünyaya açılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
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