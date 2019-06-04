Master Şef Orhun, Pekin'de Türk mutfak kültürünü anlattı

Çin'in başkenti Pekin'de, Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde yapılan 2019 yılı Çin Mutfak Kültürü Uluslararası Geliştirme ve Ticaret Kongresi'ne 30 farklı ülkenin temsilcileri katıldı.

Master Şef Deniz Orhun, kongrede "Türk-Çin mutfak kültürü etkileşimi" konusuyla Türkiye'yi temsil etti.

Orhun ayrıca kongrede, dünya ticaretinde yer alabilecek Türk mutfak örneklerini ve bu konudaki araştırmalarını sundu.

Türk damak tadının Asya ürünlerini, Avrupa ürünlerine uygun halde işleyerek, batı pazarına hazırladığı tarihi araştırmalarını ve Türk-Çin ortak damak lezzetlerini de gösteren Orhun, gıda sektöründe amaçlanması gereken atıksız mutfak kavramına Türk yemeklerinin uygunluğu ve metodolojisinin yenilenebilir olmasını örneklerle anlattı.

Orhun, kongreye ilişkin şunları kaydetti:

''Kongrede, sektörün ihtiyacı olan teknoloji gelişiminden, neden Türkiye'ye teknoloji yatırımı yapılması gerektiğinden bahsederek, Türk Mutfak kültüründen de paketli ticaret ürünü olarak söz konusu olacak bir çok Türk mutfağı ürünü olduğunu belirttim. Özellikle global bir lezzet olan dönerin yanında, donuk lahmacun, çorba, aşure, pişmaniye gibi daha bir çok ürün örnekleri verdikten sonra, Türk ve Çin kültürü arasında İpek Yolu bağlarının kurulması adına, Türk mutfağının Asya tatlarını Avrupa'ya hazırlayan katalizör bir mutfak olduğunu ve mutlaka bu çerçevede bakılması gerektiğini, konusuna göre Türkiye'de çok değerli, bilgili partnerlerin olduğunu kongrede vurguladım. Daha önce ülkemizi ziyaret eden Kongre Komite Başkanı Sayın Bian Jiang, Çin ile ortak birçok yönü olan ülkemiz Türkiye'nin de bu kongrede araştırmalarla birlikte yer almasından çok memnunluk duyduğunu belirtti.''