1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trenle 27,88 avroya Sofya turu

TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu ve Van Gölü ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek için seçenek sunuyor.
 04 Haziran 2019 11:48
Yazdır
Trenle 27,88 avroya Sofya turu

TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu ve Van Gölü ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere alternatif sağlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de tren çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen seyahatlerde tercih edilen ulaşım araçlarının başında geliyor.

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günlük 25 bin, Doğu ve Van Gölü ekspresleri, İzmir Mavi Treni, Güney Kurtalan Ekspresi konvansiyonel trenlerinde 45 bin yolcuya hizmet veriliyor.

Uluslararası yolcu taşımacılığında ise 20 Şubat 2017'den beri İstanbul (Halkalı)-Sofya güzergahında her gün karşılıklı olarak işletilen İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa'ya ulaşımda en kolay ve en ekonomik seçenek sunuluyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından sağlanan 2 yataklı ve 1 kuşetli vagon ile işletiliyor. TVS 2000 tipi yataklı ve kuşetli vagonlar konforlu ve keyifli yolculuklarıyla biliniyor.

Halkalı'dan her gün saat 21.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresle seyahat yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş bağlantısı da sağlanıyor. Bükreş bağlantısının seyahati yaklaşık 21 saat sürüyor.

Talebin her geçen gün arttığı bu hattan 2017'de 13 bin, 2018'de 19 bin yolcu taşındı.

Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagon için kişi başı 33,48 avro, 1 yataklı vagon için 62,72 avro, 4'lü kuşetli vagon için 28,48 avro, 6'lı kuşetli vagon için 27,88 avro olarak olarak uygulanıyor. Dört kişilik kuşetli vagonla Bükreş bağlantısı için yolculardan kişi başı 51,20 avro alınıyor.

Hem tren yolculuğunun keyfini çıkarmak hem de Sofya'yı keşfetmek isteyen yolcular ekonomik, rahat ve konforlu bir yolculukla Balkanların bu güzel şehrine ulaşabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
04 Haziran 2019 13:54		 Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
04 Haziran 2019 13:28
İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu
04 Haziran 2019 13:18		 Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'
04 Haziran 2019 13:09
Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor
04 Haziran 2019 13:04		 Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:58
Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
04 Haziran 2019 12:57		 Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak
04 Haziran 2019 12:52
Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:51		 Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
04 Haziran 2019 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - 'Türkiye'yi zenginlikler ülkesi yapmak gelecek nesillere vazifemiz'14:09 - Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü14:03 - Bayram namazındaki vaaza soruşturma13:54 - 'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu13:43 - 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak13:28 - Bu camide bayram namazı iki kez kılındı13:24 - 'Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir'13:18 - İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu13:14 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması13:09 - Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'
13:07 - Bingöl'de yapılacak entegre tesis 8 bin aileye düzenli gelir sağlayacak13:04 - Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor12:58 - Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı12:57 - Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı12:54 - Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor12:52 - Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak12:51 - Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı12:49 - AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kan emici 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
ben bu yaz nerdeydim 2
gerçeği gözden kaçırmak 2
yüzünden düşen bin parça 1
çirkin olmak 1
panathiniakos 1
Lucid rüya 1
bayramlar bayram ola 1
Dört yapraklı yonca 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam