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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
 04 Haziran 2019 12:11
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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yücel'in naaşı Elazığ'daki törenin ardından Adana'ya getirildi.

Şehit için Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini şehit ailesine iletti.

Şehitlerin, vatandaşların bu vatanda onurlu ve şerefli yaşaması için canlarını feda ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Bizim üzerimize düşen onların emanetine sahip çıkmak birliğimizi, dirliğimizi koruyup şehitlerimizin izinden yürümektir. Size ne mutlu şehit babası olduğunuz şehit ailesi oldunuz. Hiçbirimiz sizin acınız kadar acı duyamayız ama şunu unutmayın. Şehidimiz sadece sizin evladınız değil, milletimizin evladıdır. Devletimiz ve milletimiz ebediyyen onu unutmayacaktır. Size, muhterem ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin."

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Cabbar Yücel ile telefonla görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Yücel, "Allah razı olsun. Sağolun teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. "diye konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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