Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda vatandasların huzur ve guven icerisinde seyahat etmelerini saglamak, basta otobus kazaları ve kaza kara noktalarında yasanan can kayıplarını onlemek, karayolu trafik akısını saglamak amacıyla alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gun sureyle trafigin yogunlasacagı merkezler basta olmak uzere tum ulke genelinde guzergahlarda yaklasık 185 bin trafik personeli, otobuslerde yolcu olarak denetim yapacak 760 personel, alınan tedbirleri gozden gecirmek ve yerinde denetlemek icin gorevlendirilen 66 polis basmufettisi/jandarma mufettisi ile 24 saat esasına gore trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Ayrıca, cocukların aileleri uzerinde yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Surucuye Kırmızı Duduk" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya calısıldığı ve alınan tedbirlerin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bayram tatilinin ilk iki gunu ve arefe gunu olmak uzere 3 gunluk can kaybı 23'tur. Son 10 yılda motorlu arac sayısındaki yüzde 61 artıs ve trafik yukune ragmen, aynı donemdeki bayram tatillerinde bir gune dusen can kaybı 20 duzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 duzeyine inmistir. Tespit ettigimiz ve tedbir aldıgımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında su ana kadar olumlu trafik kazası meydana gelmemistir." denildi.

Ozellikle, bayram tatilinin son gunleri olan 8-9 Haziran'da tatil donusu nedeniyle karayolu guzergahlarında asırı yogunluk olacagının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların donus ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yogunlugunun artacagı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varıs yerine yakın mesafelerde meydana geldigi dikkate alınarak varıs noktasına yaklasıldıgında yorgun ve uykusuz arac kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri önerildi.

Asırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz arac kullanmama, takip mesafesini koruma, yol kenarlarında ve tesis girislerinde yol uzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uyulması, araca binilen andan itibaren mutlaka emniyet kemerlerinin takılması, "Kırmızı Duduk" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyası cercevesinde çocukların asırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki uyarılarının dikkate alınması tavsiyelerinde bulunuldu.