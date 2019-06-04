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Kazdağları'nın eteklerinde bayramlık 'antika pazarı' kuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde bölge halkının atalarından kalma eserleri satışa sunduğu "antika pazarı" kuruldu.
 04 Haziran 2019 12:32
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Kazdağları'nın eteklerinde bayramlık 'antika pazarı' kuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki turistik Çamlıbel Mahallesi'nde bölge halkının atalarından kalma eserleri satışa sunduğu "antika pazarı" kuruldu.

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz'in de bir dönem yaşadığı ve mezarının bulunduğu kırsal mahallenin meydanında Ramazan Bayramı'nda açılan stantlarda, yöre kültürüne ait, eskiden buralarda yaşayanların kullandığı eşyalar satışa çıkarıldı.

Çamlıbel Mahallesi Derneği (ÇAMDER) öncülüğündeki antika pazarında 45'lik plak, gaz lambası, gaz ocağı, tunç havan, toprak küp, elle çevrilerek çalıştırılan dikiş makinesi, bakır ibrik, kök boya halı ve kilim gibi eşyalar bulunuyor.

Geçen sene başlayan ve yılın diğer zamanlarında pazar günleri kurulan antika pazarı, bayram dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Pazarda stant açan Kazdağı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede turizmin doğal olarak gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Can, geçen sene başlatılan antika pazarına eşiyle bu yıl dahil olduklarını belirterek, "Birçok insan geliyor. Buradan alışveriş yapmasa da stantları gezip çay bahçesindeki yiyeceklerden, içeceklerden faydalanıyorlar." dedi.

Adil Can Erçetin de geçmiş ile geleceğin buluşturulmasının amaçlandığı antika pazarında yeni nesillere tarihi bilgiyi aktarmayı da hedeflediklerini anlattı.

Stantlarda daha çok antika ve dekoratif eşyaların bulunduğunu aktaran Erçetin, "Bölgesel esnaf ve aynı zamanda köylerdeki insanlar ürünlerini burada satabiliyor. Herkesin evinde bulunan dekoratif malzemeler burada değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Erçetin, antika pazarının bayram boyunca açık kalacağını, daha sonra her pazar kurulmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "Kültürümüzün ölmemesi için"

Özgür Kurak, Çamlıbel Mahallesi'nin temiz havası, doğayla iç içe otantik bir köy ortamıyla güzel bir yer olduğunu vurguladı.

Pazarın bölge halkına olumlu etkisi bulunduğunu söyleyen Kurak, şunları belirtti:

"Dernek burada kültürel faaliyet olarak bir davette bulundu. Biz de esnaf arkadaşlar olarak hem geçmiş yaşanmışlıklarımızı bundan sonraki nesillere aktarabilmek hem de böyle bir temiz havada bu ortamda bulunarak, gelen eşimizi dostumuzu veya tanıştığımız insanları aile atmosferi içinde daha güzel yarınlara götürebilmek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bu işler sayesinde dernek aracılığıyla çocuklar okutuluyor, kültürel faaliyetler yapılabiliyor. Kültürümüzün ölmemesi için bu köyde böyle bir çalışmada bulunduk."

Antika ile uğraşmayı hobi değil bir yaşam tarzı olarak niteleyen stant sahibi Hülya Bal, etkinliği sürekli kılmak için antika meraklılarını ve doğaseverleri pazara katılmaya davet etti.

Elindeki eşyaları pazarlamak için geldiğini belirten Ziya Şaman da "Burayı geçen yıl keşfettik. Tanıdığımız arkadaşlarla hep birlikte buraya geldik. Hedefimiz hem para kazanmak hem de antik eşyaları başka kitlelerle paylaşmak. Benim asıl hedefim ise bizim sattığımız antika dediğimiz ürünlerin, el sanatlarının halka tanıtılması, bunların anlamını geçmiş kuşakların yeni kuşaklarla bağının sürmesini sağlamak çünkü yeni nesil kitlelerin geçmişle bağı kopmuş durumda. Bu objelerle, bu eşyalarla bağı yeniden güçlendirebiliriz. Onlara geçmişle ilgili bilgiler de anlatıyoruz. Atalara, geçmişe saygıyı anlatıyoruz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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