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AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'da katıldığı bayramlaşma töreninde partililere seslenerek, "İstanbul'da ne kadar eş, dost, akraba ve tanıdık varsa onlara ulaşıp, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'a destek isteyip dua edelim" dedi.
 04 Haziran 2019 12:49
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AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'da katıldığı bayramlaşma töreninde partililere seslenerek, "İstanbul'da ne kadar eş, dost, akraba ve tanıdık varsa onlara ulaşıp, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'a destek isteyip dua edelim" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Kemalpaşa ilçe başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen programa katılan Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu belirterek, "Bir Ramazan ayını da güzel bir şekilde geçirdik. Hepinizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Hatamız, eksiğimiz olabilir. Bu bayramlarda bunları telafi edeceğiz. Bu kardeşliğimizi pekiştireceğiz, daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Ülkemizin umudu hala AK Parti'dir. Biz de bu umudu yere düşürmemek adına durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'de ipi göğüslemeyi başardığını belirten Kırkpınar "Birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek başarımıza yenilerini ekleyeceğiz inşallah. AK Parti ne zaman bir başarı elde ettiyse bu başarının altında tesadüf yoktur, şans yoktur. Prensipli ve düzenli bir çalışma vardır. Şimdi sırada 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimler var. Bizlere düşen, ne kadar akraba, eş, dost ve tanıdık varsa onlara ulaşıp, doğru ile yanlışı anlatmak olacaktır. 2002 yılından buyana mazlumların umudu olan bu davanın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun yol arkadaşı Türkiye'nin son başbakanı İzmir Milletvekilimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'a hem dualarımızla hem de çalışmalarımızla destek olmalıyız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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